Winterweer verstoort afvalophaling: “Veiligheid van ophalers staat voorop”

Volgens Kathleen De Jong van intercommunales Incovo en Interza is de situatie moeilijk te voorspellen. “In Zaventem zal misschien niet al het GFT- en restafval opgehaald kunnen worden door de gladde wegen, maar we kunnen niet op voorhand zeggen waar wel en waar niet. Dat hangt volledig af van de situatie ter plaatse”, klinkt het.

Chauffeurs en ophalers beoordelen per straat of het veilig genoeg is om door te rijden. “De veiligheid van onze ophalers staat voorop”, benadrukt De Jong. “Als afval niet opgehaald wordt, vragen we bewoners om het opnieuw binnen te nemen.” Een inhaalronde zit er helaas niet in.