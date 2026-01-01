Winterweer verstoort afvalophaling: “Veiligheid van ophalers staat voorop”
Door de aanhoudende sneeuw en vrieskou verlopen de afvalophalingen in verschillende gemeenten moeizaam. In onder meer Zaventem kan het GFT- en restafval vandaag mogelijk niet overal worden opgehaald. Intercommunales Incovo, Interza en Intradura roepen bewoners op om begrip te tonen en hun afval opnieuw binnen te nemen wanneer het niet werd opgehaald.
Volgens Kathleen De Jong van intercommunales Incovo en Interza is de situatie moeilijk te voorspellen. “In Zaventem zal misschien niet al het GFT- en restafval opgehaald kunnen worden door de gladde wegen, maar we kunnen niet op voorhand zeggen waar wel en waar niet. Dat hangt volledig af van de situatie ter plaatse”, klinkt het.
Chauffeurs en ophalers beoordelen per straat of het veilig genoeg is om door te rijden. “De veiligheid van onze ophalers staat voorop”, benadrukt De Jong. “Als afval niet opgehaald wordt, vragen we bewoners om het opnieuw binnen te nemen.” Een inhaalronde zit er helaas niet in.
Ook Intradura kampt met dezelfde problemen. In Beersel kon Intradura gisteren niet al het afval ophalen omdat enkele straten te glad waren, vandaag is dat in Grimbergen. “Ondanks alle inspanningen van onze strooidiensten waren niet alle straten berijdbaar met de vrachtwagen. Het pmd kon niet opgehaald worden in een tiental straten”, laat de gemeente Grimbergen weten.
Intradura zegt de situatie van straat tot straat afhangt. “De chauffeur beoordeelt ter plaatse hoe gevaarlijk het is, met de veiligheid van onze mensen en van andere weggebruikers steeds in het achterhoofd”, aldus de intercommunale. “Inwoners bij wie de ophaling niet doorging, worden gevraagd om hun afval weer binnen te zetten en het pas bij de volgende inzameling opnieuw aan te bieden.”