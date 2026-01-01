Opnieuw stevige winterprik op komst, Brussels Airport verwacht vertragingen: “Vertrek op tijd”

De komende nacht dalen de wegdektemperaturen onder het vriespunt, wat voor ijsplekken kan zorgen op wegen en fietspaden. Vanaf de vroege ochtend wordt een intense sneeuwbui verwacht. “Het is uitkijken voor gladheid door gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten”, klinkt het bij het KMI. “Woensdag kan er op heel wat plaatsen enkele centimeters verse sneeuw vallen. Het zal op veel plaatsen dus ook glad zijn. In de ochtend is dat overigens ook het geval door ijsplekken.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer roept dan ook op rustig te rijden, voldoende afstand te houden en zich te informeren over de verkeersituatie voor vertrek. “Morgenochtend wordt ook voor een tweede keer deze winterprik het winteractieprotocol geactiveerd, waarbij alle partners op de hoogte worden gehouden van de situatie op de weg, zodat bij incidenten snel actie kan worden ondernomen”, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De strooidiensten gaan de 15de opeenvolgende nacht in van strooiacties. In totaal zit het strooizoutverbruik voor deze winterperiode op 17.000 ton.”

Door de nieuwe winterprik waarschuwt ook Brussels Airport voor vertragingen morgen. “Onze teams zijn voorbereid en doen er alles aan om de impact op de luchthaven tot een minimum te beperken, maar door het ontijzen van vliegtuigen en het sneeuw- en ijsvrij maken van start- en landingsbanen en taxibanen, verwachten we doorheen de dag vertragingen”, laat de luchthaven in Zaventem weten. “Ook op het openbaar vervoer en de op weg kan je hinder ondervinden. Vertrek dus op tijd naar de luchthaven.”