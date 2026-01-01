Het ijs- en sneeuwvrij van vliegtuigen kan leiden tot vertragingen

Opnieuw stevige winterprik op komst, Brussels Airport verwacht vertragingen: “Vertrek op tijd”

Er wordt vannacht en morgen opnieuw sneeuw verwacht. Het KMI kondigt daarom code oranje af. Brussels Airport waarschuwt voor vertragingen omdat vliegtuigen en start- en landingsbanen sneeuw- en ijsvrij moeten gemaakt worden. “Vertrek op tijd naar de luchthaven”, klinkt het.

De komende nacht dalen de wegdektemperaturen onder het vriespunt, wat voor ijsplekken kan zorgen op wegen en fietspaden. Vanaf de vroege ochtend wordt een intense sneeuwbui verwacht. “Het is uitkijken voor gladheid door gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten”, klinkt het bij het KMI. “Woensdag kan er op heel wat plaatsen enkele centimeters verse sneeuw vallen. Het zal op veel plaatsen dus ook glad zijn. In de ochtend is dat overigens ook het geval door ijsplekken.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer roept dan ook op rustig te rijden, voldoende afstand te houden en zich te informeren over de verkeersituatie voor vertrek. “Morgenochtend wordt ook voor een tweede keer deze winterprik het winteractieprotocol geactiveerd, waarbij alle partners op de hoogte worden gehouden van de situatie op de weg, zodat bij incidenten snel actie kan worden ondernomen”, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De strooidiensten gaan de 15de opeenvolgende nacht in van strooiacties. In totaal zit het strooizoutverbruik voor deze winterperiode op 17.000 ton.”

Door de nieuwe winterprik waarschuwt ook Brussels Airport voor vertragingen morgen. “Onze teams zijn voorbereid en doen er alles aan om de impact op de luchthaven tot een minimum te beperken, maar door het ontijzen van vliegtuigen en het sneeuw- en ijsvrij maken van start- en landingsbanen en taxibanen, verwachten we doorheen de dag vertragingen”, laat de luchthaven in Zaventem weten. “Ook op het openbaar vervoer en de op weg kan je hinder ondervinden. Vertrek dus op tijd naar de luchthaven.”

Meest bekeken

Sportievelingen doen aan hyrox
Sport

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

maa 5 jan
Samenleving

Ferm opent kleinschalige dagopvang in Roosdaal: “Wekelijks tot 25 zorgbehoevenden welkom”

Het grote woonproject op de Koldamsite in Hoeilaart krijgt groen licht
Wonen
Samenleving

Groen licht voor groot woonproject op Koldamsite in Hoeilaart: “Maximaal rekening gehouden met de buurt”

De d'Arconatistraat in Dilbeek
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek maakt zich klaar voor vijf grote werven: "Openbare ruimte toekomstbestending maken"

maa 5 jan
Kleuters uit Teralfene zingen van deur tot deur Driekoningen
Samenleving
Jeugd
Onderwijs
Cultuur

Kleuters uit Teralfene zingen van deur tot deur Driekoningen: “Centje inzamelen voor klasmateriaal”

din 6 jan

Meer nieuws uit de regio

Het winterweer verstoort de afvalophaling in de regio
Samenleving

Winterweer verstoort afvalophaling: “Veiligheid van ophalers staat voorop”

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
Economie
Samenleving

Voka over recordaantal faillissementen in Vlaams-Brabant: “Verlies van 2.700 banen”

Het blijft bijzonder glad op de wegen
Mobiliteit

Opletten geblazen op de weg: “Wegdek plaatselijk zeer glad tot de middag”

Economie

Okay voortaan ook op zondag open: “We komen tegemoet aan vraag van de klant”

Jeugd
Vlaamse Rand

Ruim 300 extra kinderopvangplaatsen in Vlaamse Rand: “Stap per stap achterstand wegwerken”

zon 4 jan