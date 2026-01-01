Okay voortaan ook op zondag open: “We komen tegemoet aan vraag van de klant”

In februari kondigde de Halse warenhuisketen Colruyt Group aan de intentie te hebben de Okay-buurtsupermarkten te openen op zondagvoormiddag, en zo tegemoet te komen aan deze nood van de klanten. Vanaf vandaag zal de Okay-klant op zondag tussen 8u en 12u30 terechtkunnen in zijn buurtsupermarkt. Naast een flexibeler aanbod voor klanten, houdt Okay ook rekening met de impact van de zondagsopening op het personeel. “De maatschappelijke context is in volle evolutie en consumentengedrag is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Klanten willen ook op zondag flexibeler boodschappen doen”, zegt Christophe Dehandschutter, directeur bij Okay. “Maar dat heeft een impact op het personeel. We zijn dan ook zeer tevreden dat we na constructief overleg met de sociale partners tot een evenwichtig akkoord zijn gekomen.”

Colruyt hield lang de boot af van zondagsopeningen omdat het als enige volwaardige Belgische retailer hogere lonen betaalt tegenover de concurrentie. Supermarktketens Carrefour en Albert Heijn werken deels vanuit het buitenland, wat een concurrentieel nadeel is voor de Halse warenhuisketen. Delhaize werkt dan weer met zelfstandige uitbaters, daar waar Colruyt de Okay-winkels in eigen beheer uitbaat en dus zelf moet instaan voor de verloning van het personeel op zondagen. Maar omdat Colruyt vreesde marktaandeel te verliezen, opent het nu toch op zondag de deuren.

Okay legt als buurtwinkel een grote focus op toegankelijkheid en klanten kunnen er snel, goedkoop en gemakkelijk boodschappen doen. “Klanten die op zondag boodschappen doen zijn vooral op zoek naar brood, pistolets en verse producten voor die dag of voor maandagochtend. Dat zijn precies de assortimenten waar Okay de focus op legt. Okay is dan ook de ideale formule van Colruyt Group om aan deze vraag van onze klanten te voldoen”, besluit Dehandschutter.