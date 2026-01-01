Agentschap Wegen en Verkeer: “Opletten voor kans op gladheid door aanvriezende sneeuw”

Sinds gisternamiddag valt er op heel wat plekken sneeuw en smeltende sneeuw uit de lucht, wat in combinatie met de dalende temperaturen kan leiden tot gevaarlijk gladde plekken. “Ook daar waar er geen sneeuw op de weg ligt, kan het glad zijn door aanvriezende neerslag en sneeuw”, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De strooidiensten volgen de situatie van de wegen en fietspaden van nabij op en rijden zoveel mogelijk uit kort na de buien. Er ligt strooizout op de weg van de afgelopen nachten, maar dat kan wegspoelen met de neerslag.”

Via de KMI-app kunnen mensen zelf ook gladheid en winterse buien signaleren. De afgelopen tien nachten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer ruim 4.000 ton zout gestrooid op snelwegen, gewestwegen en vrijliggende fietspaden. “Dat brengt de teller op 7.300 ton verbruikt strooizout voor het gehele winterseizoen”, aldus Kiekens.