Aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde bereikt nieuw dieptepunt: “Vier keer meer dan vijf jaar geleden”

Ook in de transport- en logistieke sector sneuvelen alle records. In de sectoren worden ook de grotere ondernemingen getroffen. “Zowel het aantal faillissementen als het aantal jobs dat verloren ging, bereikt een historisch hoog niveau”, zegt Van den Broele. “De druk van loon- en brandstofkosten, kilometerheffing, digitalisering, tenders en internationale concurrentie maakt vooral kleinere spelers kwetsbaar.”

GraydonCreditsafe ziet meerdere verklaringen waarom Halle-Vilvoorde er zo bovenuit steekt op vlak van faillissementen. “De regio heeft heel wat logistieke spelers, bouwondernemingen en dienstverleners aan bedrijven. Die sectoren hebben het heel erg moeilijk, maar anderzijds zie je dat er heel wat werk wordt gestoken in het opsporen van frauduleuze en malafide bedrijven in Halle-Vilvoorde. Dat verklaart ook het hoge cijfers, zeker als je die vergelijkt met de rest van Vlaanderen."

Volgens GraydonCreditsafe tonen de cijfers ook aan dat bedrijven in Halle-Vilvoorde nog steeds de opeenvolgende schokken verwerken die zich sinds 2020 hebben opgestapeld. “We verwachten dat het aantal faillissementen, zeker in de eerste helft van 2026, verder onder druk zal blijven staan. Tegelijkertijd tekent zich een koerswijziging af, gericht op economische weerbaarheid. Daarin schuilt het potentieel naar de versnelde groei richting een versterkt economisch en sociaal weefsel”, besluit Van den Broele hoopvol.