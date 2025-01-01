Aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde bereikt nieuw dieptepunt: “Vier keer meer dan vijf jaar geleden”
Er zijn het voorbije jaar in onze regio 1.145 ondernemingen failliet gegaan. Nooit eerder waren dat er zoveel. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsspecialist GraydonCreditsafe. Voornamelijk de bouw, vastgoed- en transportsector zijn het kind van de rekening. “Er gingen het voorbije jaar in Halle-Vilvoorde vier keer meer bedrijven failliet dan vijf jaar geleden”, zegt Eric Van den Broele van GraydonCreditsafe.
De faillissementscijfers in Halle-Vilvoorde kleuren dieprood. Dat blijkt uit een analyse van bedrijfsspecialist GraydonCreditsafe. “Vlaams-Brabant zet de sterkste stijging in Vlaanderen neer tegenover vorig jaar”, zegt Eric Van den Broele. “De provincie legt voor het vierde jaar op rij recordcijfers voor. De stijging dit jaar is volledig op het conto te schrijven van Halle-Vilvoorde, waar het aantal uitspraken met 20 procent steeg. Het gaat om een verviervoudiging op vijf jaar tijd.”
In 2020 werd in Halle-Vilvoorde nog 306 bedrijven failliet verklaard, vorig jaar waren dat er 955 en dit jaar wordt met 1.145 uitspraken voor het eerst de kaap van de duizend overschreden. “De bouwnijverheid blijft de zwaarst getroffen sector, vooral dan sectoren gelinkt aan nieuwbouw en afwerking van woningen”, gaat Van den Broele verder. “Ook de immosector noteert een recordaantal faillissementen. Het gaat dan vooral om kleinere kantoren waardoor het jobverlies beperkt blijft. Maar de problemen stapelen zich op: de dalende vraag, dunne marges en structurele onzekerheid duwen vooral kleine spelers over de rand.”
Ook in de transport- en logistieke sector sneuvelen alle records. In de sectoren worden ook de grotere ondernemingen getroffen. “Zowel het aantal faillissementen als het aantal jobs dat verloren ging, bereikt een historisch hoog niveau”, zegt Van den Broele. “De druk van loon- en brandstofkosten, kilometerheffing, digitalisering, tenders en internationale concurrentie maakt vooral kleinere spelers kwetsbaar.”
GraydonCreditsafe ziet meerdere verklaringen waarom Halle-Vilvoorde er zo bovenuit steekt op vlak van faillissementen. “De regio heeft heel wat logistieke spelers, bouwondernemingen en dienstverleners aan bedrijven. Die sectoren hebben het heel erg moeilijk, maar anderzijds zie je dat er heel wat werk wordt gestoken in het opsporen van frauduleuze en malafide bedrijven in Halle-Vilvoorde. Dat verklaart ook het hoge cijfers, zeker als je die vergelijkt met de rest van Vlaanderen."
Volgens GraydonCreditsafe tonen de cijfers ook aan dat bedrijven in Halle-Vilvoorde nog steeds de opeenvolgende schokken verwerken die zich sinds 2020 hebben opgestapeld. “We verwachten dat het aantal faillissementen, zeker in de eerste helft van 2026, verder onder druk zal blijven staan. Tegelijkertijd tekent zich een koerswijziging af, gericht op economische weerbaarheid. Daarin schuilt het potentieel naar de versnelde groei richting een versterkt economisch en sociaal weefsel”, besluit Van den Broele hoopvol.