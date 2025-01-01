Rechtbank van eerste aanleg in Brussel bedolven onder dossiers: “14 extra onderzoeksrechters nodig”

Sinds een jaar voert procureur Julien Moinil een streng strafbeleid in de hoofdstad. Het aantal dossiers is op een jaar tijd verdubbeld tot 2.000. Maar er is ook een keerzijde aan die medaille. “De toevloed aan dossiers kan het beleid dwarsbomen omdat de justitionele keten en de politie daaronder lijdt”, zegt onderzoeksrechter Patrick Gaudius. “Wanneer er geen versterking komt, dan kunnen die dossiers niet behandeld worden. Dat is dan ten koste van grotere onderzoeken, waar geen tijd meer voor is. Het gaat dan om financiële onderzoeken, of onderzoeken naar groot banditisme. waar verder onderzoek noodzakelijk is.”

De extra werkdruk is ook voelbaar in onze regio, want de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel buigt zich ook over dossiers uit Halle-Vilvoorde. “We worden gedwongen om beleidskeuzes te maken”, klinkt het bij de rechtbank in een persbericht. “De correctionele sectie, die evenzeer onder zware druk staat door het vervolgingsbeleid van het parket Brussel, maar ook van het parket Halle-Vilvoorde en van het federaal parket, kan niet versterkt worden zoals het zou moeten.”