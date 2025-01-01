Rechtbank van eerste aanleg in Brussel bedolven onder dossiers: “14 extra onderzoeksrechters nodig”
De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel kan vanaf morgen rekenen op een zesde onderzoeksrechter, maar heeft er eigenlijk 14 extra nodig om al het werk aan te kunnen. “Wanneer er geen versterking komt kunnen heel wat dossiers niet behandeld worden. Met alle gevolgen vandien”, zegt onderzoeksrechter Patrick Gaudius.
Sinds een jaar voert procureur Julien Moinil een streng strafbeleid in de hoofdstad. Het aantal dossiers is op een jaar tijd verdubbeld tot 2.000. Maar er is ook een keerzijde aan die medaille. “De toevloed aan dossiers kan het beleid dwarsbomen omdat de justitionele keten en de politie daaronder lijdt”, zegt onderzoeksrechter Patrick Gaudius. “Wanneer er geen versterking komt, dan kunnen die dossiers niet behandeld worden. Dat is dan ten koste van grotere onderzoeken, waar geen tijd meer voor is. Het gaat dan om financiële onderzoeken, of onderzoeken naar groot banditisme. waar verder onderzoek noodzakelijk is.”
De extra werkdruk is ook voelbaar in onze regio, want de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel buigt zich ook over dossiers uit Halle-Vilvoorde. “We worden gedwongen om beleidskeuzes te maken”, klinkt het bij de rechtbank in een persbericht. “De correctionele sectie, die evenzeer onder zware druk staat door het vervolgingsbeleid van het parket Brussel, maar ook van het parket Halle-Vilvoorde en van het federaal parket, kan niet versterkt worden zoals het zou moeten.”
“We juichen toe dat het parket een visie heeft voor de veiligheid van de samenleving in Brussel en Rand. Maar zonder versterking blijft deze visie echter zonder effect."
Zaken zonder gedetineerden, waaronder financiële zaken, zullen daardoor minder snel behandeld worden. Burgers zullen ook langer moeten wachten op een vonnis als er geen versterking komt. “We juichen toe dat het parket een visie heeft voor de veiligheid van de samenleving in Brussel en Rand. Maar zonder versterking blijft deze visie echter zonder effect. Er is hoogdringendheid om nu meteen een antwoord te kunnen bieden aan de ontwrichtende flessenhals”, besluit de rechtbank van eerste aanleg.
Door interne verschuivingen komt er vanaf morgen een extra Nederlandstalige onderzoeksrechter bij in Brussel. “We zijn dan met zes, maar dat is een pleister op een houten been”, zegt onderzoeksrechter Gaudius. “De rekensom is snel gemaakt. Als je weet dat het aantal dossiers verdubbelt, dan is één extra onderzoeksrechter onvoldoende om die toevloed op te vangen.”