Colruyt schonk voorbije jaar meer dan 10.000 ton voedsel aan lokale sociale organisaties

De Halse warenhuisketen Colruyt heeft dit jaar meer dan 10.000 ton voeding gedoneerd aan lokale sociale verenigingen. Dat is bijna 1.000 ton meer dan vorig jaar. “Dankzij het structurele partnerschap beschikken onze aangesloten verenigingen over dagverse en kwalitatieve producten”, zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

De Belgische Federatie van Voedselbanken, Foodsavers en la Croix Rouge vormen de koepel boven honderden lokale verenigingen die zich elke dag inzetten om gezond, veilig en volwaardig voedsel te verdelen aan mensen die het moeilijk hebben. Ze werken rechtstreeks samen met de winkels van Colruyt Group. De Halse warenhuisketen heeft het voorbije jaar 10.000 voeding gedoneerd. “We werken daarvoor samen met meer dan 400 sociale organisaties. Zo zijn we zeker dat de producten terechtkomen bij wie ze het meest nodig heeft”, zegt Anne Verdoolaege, verantwoordelijke voor samenwerking met de Voedselbanken bij Colruyt Group.

Het partnerschap met voedselhulporganisaties is lokaal ingebed: elke winkel krijgt een één-op-één match met een plaatselijke organisatie. Samen worden afspraken gemaakt over afhaalmomenten, volumes, logistiek en voedselveiligheid. Naast de voedselschenkingen organiseert Colruyt Group via al haar winkelformules ook elk jaar een inzamelactie waarbij klanten geld kunnen schenken om de meest kwetsbaren van de maatschappij te helpen. Afgelopen jaar leverde deze actie alleen al de middelen op voor 153.000 maaltijden.

"Dankzij het structurele partnerschap met Colruyt beschikken onze aangesloten verenigingen over dagverse en kwalitatieve producten. Het volume en de betrouwbaarheid van deze samenwerking zijn essentieel om onze werking draaiende te houden.”, besluit Piet Vanthemsche, Voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Meest bekeken

Mobiliteit

Vergunning voor bouw Colruyt in Ternat vernietigd

maa 29 dec
Gezin urenlang gegijzeld in Ternat
Justitie

Politie pakt in Londerzeel drie vermoedelijke inbrekers op: “Wagen vol verdacht materiaal”

Dries Van Langehove
Justitie

Parket-generaal Hof van Cassatie: “Geen reden om veroordeling Van Langenhove te verbreken"

Mobiliteit

Brusselse burgemeesters hekelen overvliegende vliegtuigen, federale ombudsman: “Gevolg van uitzonderlijk weer”

maa 29 dec
Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden
Sport

Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden: “De avond geeft de magie”

maa 29 dec

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Nieuwjaarswensen uit de regio: “Vrede, gezond en gelukkig zijn”

Het zijn drukke tijden voor traiteurszaken
Samenleving

Drukke tijden voor traiteurs: “Veel kreeft en wild op het menu”

File op de Ring rond Brussel
Mobiliteit
Groen
Vlaamse Rand

Strengere regels voor lage-emissiezone in Brussel: “Bestuurders riskeren om de drie maanden 350 euro boete”

Mobiliteit

Opgelet voor gladde wegen: “Lokaal kans op aanvriezende mist”

maa 29 dec
Kerstdag op Ring: Lisa del Bo, Bobbejaan Schoepen en met Ring naar Parijs
Cultuur

Kerstdag op Ring: Lisa del Bo, Bobbejaan Schoepen en een originele kijk op Parijs

woe 24 dec