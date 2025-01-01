Colruyt schonk voorbije jaar meer dan 10.000 ton voedsel aan lokale sociale organisaties

De Belgische Federatie van Voedselbanken, Foodsavers en la Croix Rouge vormen de koepel boven honderden lokale verenigingen die zich elke dag inzetten om gezond, veilig en volwaardig voedsel te verdelen aan mensen die het moeilijk hebben. Ze werken rechtstreeks samen met de winkels van Colruyt Group. De Halse warenhuisketen heeft het voorbije jaar 10.000 voeding gedoneerd. “We werken daarvoor samen met meer dan 400 sociale organisaties. Zo zijn we zeker dat de producten terechtkomen bij wie ze het meest nodig heeft”, zegt Anne Verdoolaege, verantwoordelijke voor samenwerking met de Voedselbanken bij Colruyt Group.

Het partnerschap met voedselhulporganisaties is lokaal ingebed: elke winkel krijgt een één-op-één match met een plaatselijke organisatie. Samen worden afspraken gemaakt over afhaalmomenten, volumes, logistiek en voedselveiligheid. Naast de voedselschenkingen organiseert Colruyt Group via al haar winkelformules ook elk jaar een inzamelactie waarbij klanten geld kunnen schenken om de meest kwetsbaren van de maatschappij te helpen. Afgelopen jaar leverde deze actie alleen al de middelen op voor 153.000 maaltijden.

"Dankzij het structurele partnerschap met Colruyt beschikken onze aangesloten verenigingen over dagverse en kwalitatieve producten. Het volume en de betrouwbaarheid van deze samenwerking zijn essentieel om onze werking draaiende te houden.”, besluit Piet Vanthemsche, Voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.