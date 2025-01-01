Kerstdag op Ring: Lisa del Bo, Bobbejaan Schoepen en een originele kijk op Parijs
Op kerstdag krijg je geen gewone nieuwsuitzending op Ring, maar geen nood, ook op 25 december zit je goed bij jouw regionale zender. Met Lisa del Bo en Bobbejaan Schoepen is er muziek en je krijgt een reisverslag van de verrassende, driedaagse trip naar Parijs die Ring deze zomer maakte met een groep kijkers.
Op kerstdag brengt Lisa del Bo samen met een live orkest een sfeervolle kerstspecial vol muziek, warmte en emotie. Met tijdloze kerstklassiekers en persoonlijke momenten zorgt ze voor een intieme kerstviering recht in de huiskamer.
Bobbejaan 100 XXL
Bobbejaan 100 XXL is een muzikale hommage aan Bobbejaan Schoepen, met optredens van tientallen artiesten in zijn eigen theaterzaal in Bobbejaanland. Concertbeelden, persoonlijke verhalen van familie en vrienden én de inhuldiging van zijn standbeeld brengen een ontroerend portret van een Vlaamse legende.
VIVA-reis: Parijs met de fiets
In augustus vertrokken we samen met onze Ring-kijkers voor een unieke driedaagse reis naar Parijs. Met gids Joost De Zutter verlieten we de platgetreden paden en wandelden en fietsten we langs onbekend hoekjes van de lichtstad. Dankzij de reportage over de reis, leer je Parijs op een heel andere manier kennen. Want elke gevel en elk plein heeft een boeiend verhaal.