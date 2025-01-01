Kerstdag op Ring: Lisa del Bo, Bobbejaan Schoepen en een originele kijk op Parijs

Op kerstdag brengt Lisa del Bo samen met een live orkest een sfeervolle kerstspecial vol muziek, warmte en emotie. Met tijdloze kerstklassiekers en persoonlijke momenten zorgt ze voor een intieme kerstviering recht in de huiskamer.

Bobbejaan 100 XXL

Bobbejaan 100 XXL is een muzikale hommage aan Bobbejaan Schoepen, met optredens van tientallen artiesten in zijn eigen theaterzaal in Bobbejaanland. Concertbeelden, persoonlijke verhalen van familie en vrienden én de inhuldiging van zijn standbeeld brengen een ontroerend portret van een Vlaamse legende.

VIVA-reis: Parijs met de fiets

In augustus vertrokken we samen met onze Ring-kijkers voor een unieke driedaagse reis naar Parijs. Met gids Joost De Zutter verlieten we de platgetreden paden en wandelden en fietsten we langs onbekend hoekjes van de lichtstad. Dankzij de reportage over de reis, leer je Parijs op een heel andere manier kennen. Want elke gevel en elk plein heeft een boeiend verhaal.