Een IT'er kijkt naar een computerscherm

Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant rollen noodplan tegen mogelijke cyberaanvallen uit

De provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hebben samen een noodplan ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken bij cyberaanvallen. Een jaar geleden legden pro-Russische hackers tal van gemeentelijke websites plat. De lokale besturen beschikken vaak niet over voldoende middelen of expertise om zich zelfstandig te wapenen tegen dergelijke aanvallen. 21 Vlaamse gemeenten, waaronder ook Steenokkerzeel, krijgen daar nu hulp bij.

Het noodplan omvat een stappenplan dat lokale besturen kunnen volgen wanneer ze geconfronteerd worden met een cyberaanval. Het plan maakt duidelijk wie wanneer gecontacteerd moet worden, maar zet ook in op preventie. Zo zullen systemen getest worden om ze weerbaarder te maken tegen aanvallen. Verder worden er back-ups voorzien, zodat de gemeentelijke werking niet volledig stilvalt en inwoners bijvoorbeeld nog altijd een identiteitskaart of rijbewijs kunnen aanvragen.

Vorig jaar vielen pro-Russische cybercriminelen tal van websites aan, onder andere die van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Zemst en ook Steenokkerzeel.

