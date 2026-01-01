Politie controleert twee dagen op afleiding achter het stuur
Er zijn vandaag en morgen in het hele land extra controles van de federale wegpolitie. Samen met hun collega's van de lokale politiezones controleren ze zowel op vaste als op mobiele plekken op afleiding achter het stuur. Denk daarbij aan gsm-gebruik, maar ook aan eten achter het stuur of make-up aanbrengen.
900 leden van de federale wegpolitie en 105 agenten van de lokale politiezones nemen vandaag en morgen deel aan de actie. Wie betrapt wordt op afleiding achter het stuur, krijgt een boete van 174 euro, plus administratiekosten verwachten. Een overtreding kan ook zorgen voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.