Bestuurders die rondrijden zonder geldig rijbewijs, worden strenger bestraft

Bestuurders die zonder geldig rijbewijs rondrijden, worden binnenkort strenger bestraft. De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat politierechters verplicht om de wagen verbeurd te verklaren van wie zonder geldig rijbewijs de weg opgaat.

In 2019 deed verkeersinstituut Vias onderzoek naar de veroordelingen van recidivisten in het verkeer. Daaruit blijkt dat een derde van hen binnen het jaar opnieuw veroordeeld wordt, en dat ze vaak voorkomen in de ongevallenstatistieken. “Bestuurders die veroordeeld zijn tot een verval van recht tot sturen recidiveren het vaakst en het snelst in vergelijking met andere veroordelingen”, klonk het toen bij Stef Willems van Vias. “Van die groep wordt meer dan de helft binnen het jaar opnieuw veroordeeld. Vooral mannen hebben een hogere kans om te hervallen in hun slechte gewoonten.”

N-VA-Kamerlid Wouter Raskin diende een voorstel om dat soort van recidivisten zwaarder te bestraffen. Dat voorstel krijgt nu groen licht. Politierechters moeten voortaan de wagen verbeurd verklaren van een bestuurder die betrapt wordt op rijden terwijl die een rijverbod heeft. Een verbeurdverklaring is een straf waarbij de wagen definitief wordt afgenomen. Rechters kunnen wel afwijken van de verbeurdverklaring, maar zullen dat goed moeten motiveren. Ook als de bestuurder rondrijdt in iemand anders auto, wordt de wagen niet verbeurd verklaard.

