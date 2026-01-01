Infuuts maakt bewegen met infuus makkelijker voor kinderen in UZ Brussel: “Gevoel van controle”

De Infuuts is een stabiele, kindvriendelijke driewieler die eenvoudig gekoppeld wordt aan een infuussysteem. De infuuslijnen worden veilig over een haak geleid, zodat ze niet in de weg zitten of over de grond slepen. De driewieler biedt de kinderen meer zelfstandigheid en maakt hun ziekenhuisverblijf minder belastend.

“Een ziekenhuisopname kan voor kinderen heel beperkend aanvoelen,” zegt prof. dr. Inge Gies, diensthoofd Pediatrie. “Met de Infuuts geven we hen opnieuw bewegingsvrijheid en een gevoel van controle. Kinderen kunnen zelf rondrijden en spelen, terwijl hun behandeling gewoon doorgaat. Dat heeft een duidelijke positieve impact op hun welzijn.”

De Jan Vertonghen Foundation en Appie vzw besloten om samen dit project naar de Belgische ziekenhuizen te brengen. Appie vzw is opgericht door Sven Vandamme en Ellen Smolders, de ouders van Lowie, die anderhalf jaar lang tegen kanker vocht. Hun ervaring vormde mee de basis voor het idee van de Infuuts.

“Je ziet meteen wat het doet met een kind: meer vrijheid, meer plezier, even weg uit de ziekenhuisrealiteit. Dat is geen theorie, dat voel en zie je ter plaatse. Net daarom zijn we trots om dit project mee mogelijk te maken”, klinkt het bij beide organisaties.