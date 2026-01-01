De Infuuts maakt het bewegen met een infuus makkelijker voor kinderen in UZ Brussel

Infuuts maakt bewegen met infuus makkelijker voor kinderen in UZ Brussel: “Gevoel van controle”

Voortaan kunnen kinderen met een infuus ook in het kinderziekenhuis van het UZ Brussel zorgeloos rondfietsen. Dankzij de komst van een Infuuts, een speciaal ontworpen driewieler, hoeven jonge patiënten hun infuus niet langer achter zich aan te slepen of voortgeduwd te worden door ouders of zorgverleners.

De Infuuts is een stabiele, kindvriendelijke driewieler die eenvoudig gekoppeld wordt aan een infuussysteem. De infuuslijnen worden veilig over een haak geleid, zodat ze niet in de weg zitten of over de grond slepen. De driewieler biedt de kinderen meer zelfstandigheid en maakt hun ziekenhuisverblijf minder belastend.

“Een ziekenhuisopname kan voor kinderen heel beperkend aanvoelen,” zegt prof. dr. Inge Gies, diensthoofd Pediatrie. “Met de Infuuts geven we hen opnieuw bewegingsvrijheid en een gevoel van controle. Kinderen kunnen zelf rondrijden en spelen, terwijl hun behandeling gewoon doorgaat. Dat heeft een duidelijke positieve impact op hun welzijn.”

De Jan Vertonghen Foundation en Appie vzw besloten om samen dit project naar de Belgische ziekenhuizen te brengen. Appie vzw is opgericht door Sven Vandamme en Ellen Smolders, de ouders van Lowie, die anderhalf jaar lang tegen kanker vocht. Hun ervaring vormde mee de basis voor het idee van de Infuuts.

“Je ziet meteen wat het doet met een kind: meer vrijheid, meer plezier, even weg uit de ziekenhuisrealiteit. Dat is geen theorie, dat voel en zie je ter plaatse. Net daarom zijn we trots om dit project mee mogelijk te maken”, klinkt het bij beide organisaties.

Meest bekeken

Steenokkerzeelzeel verzet zich tegen onvergund bijbouwen
Mobiliteit
Justitie

Steenokkerzeel dient klacht in tegen werken Brussels Airport: "7.000 vierkante meter extra verharding is toch niet min"

vrij 23 jan
Het gemeentehuis van Affligem
Politiek

Opvallend korte gemeenteraad in Affligem: "Wettelijk gezien is dat in orde"

De Krëfel in Wemmel werd overvallen
Justitie

Gewapende overval op Krëfel in Wemmel: “Geld en smartphones als buit”

Lumineus is een lichtspektakel
Cultuur
Jeugd
Samenleving
Vlaamse Rand

Lumineus verlicht centrum Grimbergen: "Elk jaar iets anders"

Gravity Media Belgium verzorgt de televisieproductie van het World Economic Forum
Economie

Gravity Media Belgium in Vilvoorde zendt World Economic Forum uit: "Moeilijkheid ligt ter plaatse"

Meer nieuws uit de regio

Fietssnelweg
Mobiliteit

Vlaams-Brabanders gaan steeds vaker met fiets naar hun werk: “Fietsen wordt comfortabeler”

din 20 jan
Zeldzaam noorderlicht kleurt hemel boven onze regio:
Samenleving

Adembenemend noorderlicht kleurt hemel boven onze regio: “Tartte alle verbeelding”

din 20 jan
Lachgasflessen voor een stapel afval.
Samenleving

Ondanks verbod, 35 procent meer lachgasflessen: "Ook zorgen voor controles en ondersteuning"

zat 17 jan
Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan