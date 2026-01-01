Lumineus verlicht centrum Grimbergen: "Elk jaar iets anders"

CC Strombeek probeert ieder jaar iets anders te presenteren. "Vorig jaar was het dan in Strombeek-Bever en zo hebben we eigenlijk verschillende deelgemeenten al gehad die elk toch wel iets heel specifiek te bieden hebben", zegt schepen van Cultuur Philip Roosen. "En dit jaar in Grimbergen, met het groene Prinsenbos, met het gemeentehuis waar je kan doorwandelen op een feeërieke, magische manier."

De belevingstocht gaat door de abdijtuin en eindigt met een heuse luciferparty op het Kerkplein in het centrum van Grimbergen. Lumineus is helemaal uitverkocht. Kandidaten kunnen zich inschrijven op een wachtlijst.