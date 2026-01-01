Steunmuur waterbuffer stort in in Grimbergen: "Tienduizenden liters water weggestroomd"

De steunmuur van een waterbuffer is vanmiddag in de Grimbergse Fabrieksweg, een drukke baan in het industriegebied langs de Westvaartdijk, ingestort. Daardoor kwam een grote hoeveelheid water op de weg, wat op zijn beurt heel wat verkeershinder veroorzaakte.

"De brandweer kwam het water ondertussen wegpompen", zegt schepen van Wegen Kristien Hoefs. "Nu is het schade opmeten, de stabiliteit van de weg nakijken en modder laten poetsen vooraleer de weg terug opengesteld kan worden. Er zijn tienduizenden liters water weggestroomd."