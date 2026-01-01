Werken in Maalbeekvallei in Grimbergen gaan van start: “Van historisch stort naar open grasland”

Morgen starten werken langs de oevers van de Maalbeek in Grimbergen. De Vlaamse Landmaatschappij vormt het gebied de komende twee jaar om tot een groene, toegankelijke en klimaatbestendige vallei. De werken verlopen in verschillende fases. “Een belangrijke eerste stap is de aanpak van het historisch stort aan de Tommenmolenstraat.

Langs de oevers van de Maalbeek werd decennia geleden bouwafval gestort. Daardoor is het terrein kunstmatig opgehoogd. Het is de eerste plek die de Vlaamse Landmaatschappij aanpakt bij de herinrichting van de Maalbeekvallei. “Op deze plek gaan we de jonge boompjes die de afgelopen vijftien jaar op het stort wortelden, rooien. Daarna graven we ongeveer één meter puin af tot op de oorspronkelijke ondergrond. We verwijderen de woekerende, invasieve Japanse duizendknoop en planten op meerdere plaatsen nieuwe bomen aan”, klinkt het Renaud Bocquet, projectmanager Vlaamse Rand bij de Vlaamse Landmaatschappij. “De bestaande paden leggen we opnieuw aan in natuurlijke materialen. Tussen de Veldkantstraat en de Charleroyhoeve komt een nieuwe verbinding met brugjes en trappen.”

Rond de vijvers en langs de Maalbeek krijgen de paden dan weer een make-over met picknickbanken en fietsbeugels. Een rustpunt met een zichtas naar de basiliek, geeft je een beeld van het historische landschap. “De vijvers zelf krijgen helder water en meer zuurstof doordat we het slib verwijderen”, gaat Bocquet verder. “Een aantal bomen rooien we, anderen korten we in, waarna ze opnieuw kunnen schieten. Dit proces wordt om de zoveel jaren herhaald. Het brengt meer licht naar en minder bladafval in de vijvers. Het gevolg is dat we een betere waterkwaliteit krijgen die zeldzame vissoorten kansen biedt. Voor de hengelaar komen er daarom hengelplaatsen en vlonders.”

Herinrichting parkeerzone Tommenmolen

Tot slot krijgt de parkeerzone aan de Tommenmolen een waterdoorlatende verharding en plaatsen voor mindervaliden. “Voor de bezoeker worden de nieuw ingerichte, parkings de eerste kennismaking met een fantastisch gebied, waar ze zomaar een ijsvogel kunnen zien voorbijscheren. Het is de ambassadeur van deze vernieuwde vallei, die gewapend is voor veranderende klimaatomstandigheden omdat ze heel wat water kan opslaan. En laat dat meteen de troef zijn voor bezoekers, want de natuur krijgt er veel meer mogelijkheden”, aldus Bocquet.

De werken starten vanaf 5 januari en duren ongeveer twee jaar. Om hinder te beperken, verlopen de werken gefaseerd. Mogelijk is er tijdelijk beperkte toegang tot bepaalde zones tijdens de werken. “Deze inrichting past in ons beleid om de ecologische kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren en een veerkrachtig watersysteem te realiseren”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

