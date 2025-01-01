Bewoner Etienne van WZC Den Bogaet bouwde maanden aan een kerststal: "Heel blij met dit initiatief"

Van hout en stro sprokkelen tot bestellingen doen via het Internet en een ontwerp maken. Etienne is maanden zoet geweest met het bouwen van zijn kerststal. Hij begon er al aan in juni. Het resultaat mag er dan ook zijn. "We zijn heel blij met zijn initiatief," zegt directeur Sophia Deryckere van WZC Den Bogaet. "Ik vind het heel mooi. Hij maakte er ook een verrassing van voor iedereen, want we mochten de kerststal pas zien toen ze af was."

Ook bewoonster Anny vindt het resultaat geslaagd. "Etienne heeft dat goed gedaan. Hij is ook altijd in de weer voor iedereen. Dat maakt mee dat het hier aangenaam wonen is." WZC Den Bogaet ziet de kerststal als een manier om verbinding te creëren. Met de buurt en de school. "Familieleden komen kijken, de school uit de buurt is al langs geweest en zo proberen we iedereen bij ons reilen en zeilen te betrekken," aldus Deryckere.

En Etienne heeft al nieuwe plannen. "Ik ben content, dus volgend jaar komt er een nieuwe kerststal."