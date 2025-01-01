Nieuw buurtpark in Grimbergen: "Borrekensveld is groen hart voor Strombeek-Bever"

In 2020 verdwijnen de containerklassen en ligt het grasplein in de sociale woonwijk Borrekensveld er nogal troosteloos bij. "Om het terrein nuttig in te vullen en op te waarderen deed de gemeente eerst een beroep op de buurtbewoners, die via het participatieplatform ‘Grimbergen Denkt Mee’ hun visie en ideeën konden delen", klinkt het. "Daarnaast dienden ook de thesis van Steffen Mertens, laatstejaarsstudent aan de HoGent en de visie van 3Wplus mee als basis voor het ontwerp van TAK. Landschapsarchitecten."

Er is flink gewerkt aan de infiltratie van hemelwater. 600 vierkante meter aan betonnen parkeerplaatsen maakte plaats voor een waterdoorlatende parking. Sin combinatie met enkele wadi's kan het project zo 250.000 liter water bufferen, dat bij hevige regenval niet via de riolering moet worden afgevoerd. Daarnaast is het project grondneutraal. "Dat betekent dat er geen grond werd afgevoerd van de site", klinkt het. "De grond afkomstig van de uitgegraven paadjes en wadi’s werd dus zoveel mogelijk hergebruikt op het terrein, onder meer om speelheuvels aan te leggen." Zo spaart de gemeente heel wat vrachtwagenritten uit.

"De totale investering in deze nieuwe groene zone in Strombeek-Bever bedraagt 304.355,12 euro", laat de gemeente weten. "Met de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Airport Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kon dit perceel aan het Borrekensveld omgevormd worden tot een multifunctionele groene ruimte in een kwetsbare buurt."