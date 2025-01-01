Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend: “Ze zullen ons hier op de laatste dag moeten buiten dragen”

Woede en vooral veel onbegrip. Dat is in twee woorden samengevat hoe de bewoners van de 25 serviceflats van Ter Borre in Strombeek zich voelen. “Ik woon hier twee jaar”, zegt een bewoonster. “Mijn flat is helemaal in orde. En nu komen ze ons hier koudweg meedelen dat we weg moeten. Naar waar? Een andere flat is voor mij onbetaalbaar.”

“Huis verkocht om hier te komen wonen”

“Ik heb mijn huis verkocht om hier zeven maanden geleden te komen wonen”, getuigt een andere bewoonster. “Ik wilde hier vredevol mijn oude dag doorbrengen. Dat ik nu moet verhuizen, is verschrikkelijk. Het is schandalig wat ze ons aandoen.” Bewoner Armand De Greveleer (85), die wel bij naam mag genoemd worden, vindt de beslissing onaanvaardbaar. “Zogezegd sluiten ze omwille van asbest in het gebouw, maar dat is een drogreden”, zegt Armand. “Het gebouw is ook niet onbewoonbaar, verre van. Het is onbegrijpelijk.” Linda De Mayer (71) en Freddy Ots (72) zijn de conciërges van Ter Borre. “’We wonen hier al in de dertig jaar, ik leef hard met de bewoners mee”, zegt Linda. “Ik vind het zo erg voor hen. Deze plek hier tekent hun leven. Dit sluiten, is onmenselijk. Ze zetten de mensen op straat.”

“Strombeek wordt al vele jaren als de vuilbak van Grimbergen behandeld”, vult een andere bewoonster aan. “We zijn heel boos. En vooral verdrietig. Ik blijf tot de laatste dag, ze zullen me hier moeten buiten dragen.”

Oppositie Groen+Vooruit: “We pikken dit niet”

Ook oppositieraadslid Eddie Boelens (Groen+Vooruit) die zelf in Strombeek woont, reageert boos. “Dit is doorgeduwd door de meerderheid zonder voorafgaand overleg met bewoners, familie, verenigingen of adviesorganen”, zegt Boelens. “Bewoners hangen zwarte vlaggen uit aan hun balkon. Angst, verdriet en onzekerheid tekenen het straatbeeld.”

“Niet alleen de serviceflats zullen gesloten worden, ook het dienstencentrum Ter Borre verdwijnt hier en verhuist naar het Cultuurcentrum van Strombeek, een plek zonder buurtfunctie en zonder sociale verankering. De bewoners van Ter Borre moeten nu een andere flat zoeken, maar die zijn elders duurder. We pikken het niet dat onze senioren door de afbouw van de dienstverlening de rekening gepresenteerd krijgen voor de schuldenlast van de gemeente.

“De idee om de dienstverlening van het lokaal dienstencentrum te verhuizen naar de tentoonstellingsruimte van het cultuurcentrum, is wereldvreemd”, vervolgt fractievoorzitter Katrien Le Roy (Groen+Vooruit). “De cafetaria Ter Borre wordt zeer druk bezocht. Dit centrum sluiten, is de zoveelste aanslag op het sociale leven in Strombeek.”

Reactie burgemeester Laeremans

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) laat weten dat de meerderheid de beslissing tot sluiting met pijn in het hart nam. “De vernieuwing van Ter Borre zou 6 miljoen euro kosten”, zegt Laeremans. “De sluiting is het gevolg van het kerntakendebat dat we voerden. We gaan de bewoners helpen in hun zoektocht naar een nieuwe woonst. Een deel van het personeel zal ook ander werk moeten zoeken, het gaat om zo’n 7,5 voltijds equivalenten. We hebben niet alleen de belastingen verhoogd, maar moeten dus ook besparen. We zijn nog één van de weinige gemeenten die nog serviceflats uitbaten”, aldus nog Laeremans.

**Oppositie neemt uit protest niet deel aan gemeenteraad **

Gisterenavond besloten alle oppositiefracties (Groen+Vooruit, SamenGrootGrimbergen en Open VLD) om niet deel te nemen aan de gemeenteraad omdat ze het niet eens zijn over hoe het debat rond Ter Borre gevoerd wordt.