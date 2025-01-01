Ontsnapte honden bijten geitjes dood: “Ze zouden volgende week verhuizen”

In de nacht van donderdag op vrijdag sprongen ontsnapte honden over de omheining van een weide aan de Liermolen. “Twee van de drie geiten in de weide zijn doodgebeten, de derde werd verzorgd door een dierenarts en blijft nu nog even revalideren op het terrein. Het was eerder al de bedoeling om de geitjes over te brengen naar iemand die ze wilde adopteren”, zegt directeur Steven De Waele van het Museum voor Oudere Technieken in Grimbergen. “

Korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen is ook met de zaak begaan. “Het gaat om honden die ontsnapt zijn uit de buurt, en dat kon door de eigenaar vermeden worden”, zegt de korpschef. “De honden breken volgens onze informatie meermaals uit. Er zijn eerder al maatregelen opgelegd voor de eigenaar over de omgang met zijn honden. Wat als die honden in plaats van een geitje een kind aanvallen? Dit komt sowieso ter sprake op het eerstkomende veiligheidsoverleg met de gemeente.”

Heel pijnlijk aan dit hele dossier, is dat de geitjes eigenlijk al op een andere plaats moesten zijn. “Dat dit nu zo gebeurt, is zeer betreurenswaardig”, zegt bevoegde schepen Philip Roosen. “De weide waar de geiten aan het grazen waren, krijgt op termijn een andere invulling. De geitjes zouden dus sowieso een ander onderkomen krijgen. Het is alleen bijzonder jammer en pijnlijk dat ze een week voor de verhuis zijn doodgebeten.”