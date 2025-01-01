Pierebad in Strombeek opent opnieuw de deuren

Morgen gaat het Pierebad in Strombeek, een deelgemeente van Grimbergen, opnieuw open. Het zwembad is 15 jaar oud en was toe aan een grondige renovatie. Zo werd het dak vernieuwd en werd het sanitair onder handen genomen. Ook de installaties voor de waterbehandeling zijn nieuw.

Na drie maanden van verbouwingen opent ‘Lago Club Grimbergen Pierebad’ morgen opnieuw de deuren. De meeste technische keuringen zijn intussen achter de rug. “Luchtgroepen, cv-ketels, waterboilers, pompen en leidingen, sanitair, elektriciteit, dakbedekking en isolatie werden allemaal vernieuwd. Ook de waterbehandeling werd geactualiseerd. Dankzij deze noodzakelijke investering voldoet het zwemcomplex opnieuw aan de wettelijke normen. Veiligheid en energie-efficiëntie zijn verbeterd”, zegt schepen van Gebouwen Trui Olbrechts.

"Het zwembad is een belangrijk onderdeel van het sportaanbod binnen de gemeente Grimbergen. Daarnaast blijft het een gezellige ontmoetingsplek voor onze inwoners. Iedereen is welkom vanaf maandag 15 december om een duik te nemen, baantjes te trekken of zwemplezier te beleven met de kids”, aldus schepen van Sport Jelle De Wilde.

Tijdens de kerstvakantie kan er dus weer gezwommen worden. Om dat te vieren lanceert LAGO enkele acties voor jong en oud. Zo is er een kerstprogramma voor gezinnen uitgewerkt met een bubbelparadijs, lopen op het water en een kerstdisco.

