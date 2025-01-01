Vloer van Prinsenkasteel in Grimbergen krijgt restauratie: "Vloer en kelder zullen geheimen prijsgeven"

De totale kostprijs van de renovatie bedraagt ruim 120.000 euro. 60% is voor de rekening van Vlaanderen, de rest betaalt de gemeente Grimbergen. Bedoeling is dat niet alleen de originele vloer wordt blootgelegd, ook aan de stabiliteit van de kasteelruïne wordt gewerkt. Door de werken kan ook de kelderverdieping onderzocht worden.

“We gaan de vloer blootleggen waar generaties heren van Grimbergen over gewandeld hebben. Dit is erfgoed dat echt tot de verbeelding spreekt, bij ons in de Vlaamse Rand én ver daarbuiten. Nu we ook de kelder van het Prinsenkasteel vrijleggen kunnen we meer te weten komen over dit hoofdstuk uit het verhaal van Vlaanderen”, zegt minister Ben Weyts. “Het kasteel is een echte ruïne en dus is het allesbehalve evident om hieraan te beginnen. Ik ben blij dat de gemeente Grimbergen en het Agentschap Onroerend Erfgoed de handen in elkaar slaan om de juiste methodes te gebruiken. Ik kijk uit om de middeleeuwse vloer te kunnen zien. Wie weet hoeveel geheimen gaat deze mysterieuze plek nog prijsgeven”.

“Het Prinsenkasteel is nauw verweven met de geschiedenis van Grimbergen en is dan ook een van de hoekstenen van ons erfgoedbeleid”, zegt schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree. “Het vrijmaken van de kelderverdieping past in een bredere aanpak van de restauratiewerken aan het kasteel. Deze bevinden zich in een laatste fase en worden nauwgezet uitgevoerd. Wij zijn benieuwd welke informatie deze werken zullen opleveren. En we zullen hier een zo breed mogelijke verspreiding aan geven in de toekomst”, aldus Van Bree.