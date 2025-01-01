Verhasselt is nieuwe Star Chef van Brussels Airlines: "Kruipt een jaar werk in"

Vliegtuigeten heeft geen al te beste reputatie, maar wie in 2026 met Brussels Airlines langeafstandsvluchten onderneemt, kan op beide oren slapen. Vandaag stelde de luchtvaartmaatschappij Glenn Verhasselt, chef-kok bij Sir Kwinten in Lennik, voor als de nieuwe Star Chef, de persoon die bepaalt wat aan boord wordt geserveerd.

Een klus die Verhasselt au sérieux neemt. "Vier menu's maken en volledig ontwikkelen, daar moeten veel testen voor gebeuren", zegt de chef-kok. "Bepaalde kruidingen moeten wat meer zijn omdat we in de lucht met een ander smaakgevoel zitten."

De keuze voor een Belgische topchef moet de 'Belgitude' van de maatschappij verhogen. "Daarom hebben we het concept gemaakt waarbij we wisselen tussen Vlaanderen en Wallonië", zegt Philip Mortier, Inflight Product Manager bij Brussels Airlines. "Dat we dan wisselen van chefs om telkens het beste en lekkerste keuken uit die regio te kunnen aanbrengen."