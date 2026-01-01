Vzw 'de Rand' vecht subsidies Franse Gemeenschap aan: “Remt inspanningen tot integratie af”
Vzw ‘de Rand’ start een procedure voor de burgerlijke rechtbank van Brussel omdat de Franse Gemeenschap subsidies verstrekt aan Franstalige vzw’s in Vlaanderen. Die subsidies zijn ongrondwettig en ondermijnen volgens vzw ‘de Rand’ de inspanningen om het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand te versterken en de integratie van anderstaligen.
De Franse Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op Vlaams grondgebied en mag er dus in principe geen subsidies uitdelen. Toch raakte twee jaar geleden bekend dat de Franse Gemeenschapsregering via een constructie in Parijs en verschillende tussenschakels toch subsidies uitdeelt aan Franstalige verenigingen in Vlaanderen. Zo vloeit er jaarlijks meer dan 450.000 euro naar verenigingen in faciliteitengemeenten en andere gemeenten in de Vlaamse Rand zoals Dilbeek, Vilvoorde en Tervuren.
“We zetten vanuit vzw ‘de Rand’ al jaren in op de versterking van het Nederlands in de Vlaamse Rand en we begrijpen dan ook niet goed dat een andere overheid die integratie inspanningen afremt”, zegt voorzitter van vzw De Rand Stefan Stiers. “Dat kunnen we als organisatie niet begrijpen en zullen er dan ook de komende jaren actief op toezien dat haar inspanningen met betrekking tot de versterking van het Nederlands en het Nederlandstalig karakter van de Rand worden gevrijwaard.”
Geen controle op subsidies
Vzw ‘de Rand start daarom een procedure tegen de Franse Gemeenschap en de organisaties die actief meewerken aan de ongrondwettige financiële constructie voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De betrokkenen zijn gedagvaard. Er is ook een nieuw element in het dossier. Voormalig parlementsvoorzitter van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS) bevestigde zwart op wit dat er geen controle is op de subsidies die naar Franstalige verenigingen gaan in Vlaanderen, wat indruist tegen federale wetgeving.
“Hoe dieper we in dit dossier graven, hoe grotesker het wordt”, zegt minister Ben Weyts. “Het is treurig dat er een rechtszaak nodig is, maar de Franse Gemeenschap toont zich hardleers. De Franse Gemeenschap vergooit geld aan verenigingen die de Vlaamse Gemeenschap tegenwerken. Als je verhuist naar een andere gemeenschap, dan pas je je aan. Dat is een kwestie van beleefdheid. Met deze subsidies voor Franse verenigingen moedigt de Franse Gemeenschap Franstaligen aan om vooral niet te integreren.”