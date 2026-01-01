Vzw 'de Rand' vecht subsidies Franse Gemeenschap aan: “Remt inspanningen tot integratie af”

De Franse Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op Vlaams grondgebied en mag er dus in principe geen subsidies uitdelen. Toch raakte twee jaar geleden bekend dat de Franse Gemeenschapsregering via een constructie in Parijs en verschillende tussenschakels toch subsidies uitdeelt aan Franstalige verenigingen in Vlaanderen. Zo vloeit er jaarlijks meer dan 450.000 euro naar verenigingen in faciliteitengemeenten en andere gemeenten in de Vlaamse Rand zoals Dilbeek, Vilvoorde en Tervuren.

“We zetten vanuit vzw ‘de Rand’ al jaren in op de versterking van het Nederlands in de Vlaamse Rand en we begrijpen dan ook niet goed dat een andere overheid die integratie inspanningen afremt”, zegt voorzitter van vzw De Rand Stefan Stiers. “Dat kunnen we als organisatie niet begrijpen en zullen er dan ook de komende jaren actief op toezien dat haar inspanningen met betrekking tot de versterking van het Nederlands en het Nederlandstalig karakter van de Rand worden gevrijwaard.”