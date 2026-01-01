Europa maakt 7,5 miljoen euro aan middelen vrij voor ontslagen Audi-werknemers
© Archief

Europa maakt 7,5 miljoen euro aan middelen vrij voor ontslagen Audi-werknemers

De Europese Commissie wil 7,5 miljoen euro mobiliseren om werknemers te ondersteunen die hun job verloren na de sluiting van de Audi Brussel-fabriek in Vorst. In de fabriek werkten ook heel wat mensen uit onze regio. Met die middelen wil Europa voormalige Audi-werknemers en werknemers van toeleveranciers begeleiden naar nieuw werk. Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.

“De sluiting van Audi Vorst heeft diepe sporen nagelaten bij duizenden gezinnen,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt van Vooruit. “Dit gaat niet alleen over cijfers, maar over mensen die jarenlang hebben bijgedragen aan onze welvaart en vandaag opnieuw hun plaats moeten vinden op een snel veranderende arbeidsmarkt.”

De Europese steun is bedoeld voor 2.580 voormalige Audi-werknemers en 834 werknemers van toeleveranciers. De middelen kunnen worden ingezet voor loopbaanbegeleiding, beroepsopleidingen en ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. De fabriek sloot definitief in februari, nadat de productie van de Q8 e-tron werd stopgezet.

Meer dan 1.000 voormalige Audi-werknemers vonden intussen nieuw werk. “Dat toont aan dat investeren in begeleiding en opleiding loont,” zegt Van Brempt. “De Europese middelen kunnen die inspanningen versterken en zullen ook met terugwerkende kracht kosten dekken die al gemaakt zijn.”

