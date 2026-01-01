Sneltram A12 definitief in de prullenbak: "Twee onteigeningen opnieuw te koop"

Het sneltramproject langs de A12, dat Londerzeel en Meise met Brussel zou verbinden, ligt definitief in de prullenbak. "Het project staat dus niet on hold maar is stopgezet, voor de goede orde", zegt minister van Mobiliteit Annick De Ridder. "We gaan daar dus niet mee verder." De minister benadrukt dat er wel een alternatievenonderzoek loopt. Het onderzoek richt zich op 'missing links', zoals fietssnelwegen en vrije busbanen.

Voor het project zijn een vijfendertigtal onteigeningen, waarvan een twintigtal woningen. In totaal hebben de onteigeningen al zo'n 13 miljoen gekost. Sommige woningen zijn al gesloopt, maar Vlaams Parlementslid Hans Bonte (Vooruit) stelt de vraag wat er met de eigendommen zal gebeuren. "Een twaalftal woningen die wel verworven zijn, zullen gesloopt worden", zegt minister De Ridder. Volgens de minister zijn die woningen 'historisch niet optimaal' gelegen. "Twee van de verworven woningen die nog niet gesloopt werden, zullen in de staat waarin ze zich bevinden, opnieuw te koop aangeboden worden."

Bepaalde eigendommen zijn door de bestemmingswissel nu zonevreemd. Bonte vreest dat die wissel niet kan worden teruggedraaid en dat de eigendommen zolang minder waard zullen zijn. "Ik weet niet in welke mate zo’n wederoverdracht juridisch mogelijk is, maar ik wil dat zeker door de administratie laten bekijken", besluit De Ridder.