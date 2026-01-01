Plantentuin Meise blikt terug op succevol 2025: "Opnieuw 255.000 bezoekers"

Rozenfestival

Directeur Publiekswerking Koen Es blikt tevreden terug op 2025. "Met opnieuw 255.00 bezoekers zitten we in dezelfde grootorde als vorig jaar", zegt Es. Er komen dubbel zoveel mensen naar de botanische tuin als tien jaar geleden. Daarmee kan Es alweer een doelstelling uit het masterplan afvinken.

"Ook de Floridylle in de kerstvakantie was met 24.000 bezoekers opnieuw een succes." Seizoensgebonden evenementen, zoals de Floridyllen en de Halloweentocht, zijn voltreffers. Omdat de botanische tuin een toeristische trekpleister in de streek wil worden, zetten Es en zijn team nog meer in op events. "We hebben een hele mooie rozentuin en die willen we toch echt meer in de schijnwerper zetten", zegt Es. "Dus half juni organiseren we een rozenfestival met allerlei activiteiten."

Ondertussen gaat de make-over van de tuin onverminderd door. Na het onthaalgebouw en de Groene Ark, zijn er dit jaar drie grote werven: de Oranjerie, het nieuwe logistieke gebouw en de bezoekersparking.

Wetenschappelijke ontdekkingen

Ook het aantal wetenschappelijke publicaties stijgt. Plantentuin Meise spitst zich toe op zaden van banenen, bonen en koffie. Met resultaat want enkele weken geleden ontdekken onderzoekers een nieuwe wilde koffiesoort. "Dat is een koffiesoort die al beschreven is door wetenschappers van onze tuin in de 20e eeuw, maar men had die eigenlijk niet meer waargenomen in het wild", zegt Es. "De soort is dan nog ontdekt in Congo, echt nog levende exemplaren. Dat is wel belangrijk voor de toekomst, want dat is een soort die potentieel in zich draagt, genetisch potentieel om in te kruisen."

Met de zadenbank wil Plantentuin Meise de biodiversiteit zoveel mogelijk waarborgen. Er is extra aandacht voor inheemse soorten. "In 2026 openen we een inheemse tuin, waar we planten uit het ganse land, van aan de kust tot de Ardennen, laten zien", besluit Es.