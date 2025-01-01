Een kandidaat-chauffeur voor de Responsible Young Drivers legt een rijtest af met iemand van rijschool Traffix in Meise

Responsible Young Drivers opnieuw paraat op Nieuwjaarsnacht: "Maar eerst rijvaardigheden chauffeurs testen"

Het feestgedruis van Oudjaar nadert en daarom maken de Responsible Young Drivers zich klaar om als noodoplossing in de nacht van oud naar nieuw feestvierders toch veilig thuis te brengen. De vrijwillige chauffeurs leggen daarvoor een rijtest af. Dit weekend kon dat bij rijschool Traffix in Meise.

Alcohol en autorijden gaan niet samen. Tijdens de jaarwisseling gebeuren in ons land jaarlijks drie keer meer ongevallen met dronken bestuurders. En dat terwijl er een gratis noodoplossing bestaat. Met haar Nieuwjaarsactie wil Responsible Young Drivers vermijden dat feestvierders onder invloed nog achter het stuur kruipen. Wie met de auto naar een feest vertrekt, maar die nacht vaststelt niet meer veilig naar huis te kunnen rijden, kan een beroep doen op de Responsible Young Drivers. Indien je aanvraag op het nieuwe telefoonnummer 02/513.39.94 wordt goedgekeurd, komt één van de vrijwillige chauffeurs je halen en je met je eigen wagen thuisbrengen.

Chauffeurs die feestvierders willen depanneren, leggen daarvoor een korte rijtest af. Daarmee wil Responsible Young Drivers garanderen dat een goeie chauffeur je naar huis brengt. "Veiligheid zetten wij voorop. Dus laten we de vrijwilligers een rijtest afleggen om hun rijvaardigheden te testen. Dat vinden we belangrijk", zegt persverantwoordelijke Sophie Jadoul.

Peter wil voor het eerst deelnemen als vrijwillig chauffeur tijdens Oudjaar. Hij ziet het als een privilege om mensen te helpen tijdens de feestnacht. "Dit lijkt me veel nuttiger dan te feesten. Wie waar ik dan kom of met welke auto ik rijd. Het lijkt mij fantastisch en is op een bepaalde manier ook een goed doel", zegt hij.

Een kandidaat-chauffeur voor de Responsible Young Drivers legt een rijtest af met iemand van rijschool Traffix in Meise
