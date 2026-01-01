Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

Het meldpunt is een initiatief van de Vlaamse Volksbeweging, het Vlaams Artsenverbond en het Vlaams Komitee voor Brussel, met steun van minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. Op het meldpunt worden de klachten verzameld, waarna er desnoods juridische stappen gezet kunnen worden tegen ziekenhuizen die de taalwetgeving naast zich neer blijven leggen. Op een jaar tijd ontving het meldpunt al meer dan 200 klachten.

“De ene klacht is al zwaarder dan de andere”, zegt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts. “Maar ook minder acute klachten zullen leiden tot juridische procedures. Volgens mij is er zelf al een procedure ingeleid. Voor de rest wordt er gewerkt aan een zwartboek met overtredingen en getuigenissen, maar er zijn ook positieve acties. Er wordt in dialoog gegaan met de Brusselse ziekenhuizen, die volgens mij stilaan doorhebben dat er effectief een probleem is en daar niet zomaar mee zullen wegkomen.”

Ben Weyts: "12 minutenregel is een lapmiddel"

Daarnaast roept Ben Weyts federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op om een oplossing uit te werken voor de 12 minutenregel, die onlangs is vernietigd door de Raad van State. Bewoners in de Vlaamse Rand kunnen daardoor bij een niet-dringende interventie niet meer kiezen voor een Vlaams ziekenhuis en worden automatisch naar het dichtstbijzijnde gebracht, vaak een Franstalig ziekenhuis in Brussel.

“Maar die regel is eigenlijk een lapmiddel dat niet nodig zou mogen zijn”, zegt Weyts. “Ik denk dat de oplossing ligt in het sanctionerend optreden van spoeddiensten en ziekenhuizen die de wettelijke taalvereisten al decennialang niet naleven. Ze worden gesubsidieerd door de federale overheidn dus die kan en zou ziekenhuizen in hun portefeuille moeten treffen als ze geen goede Nederlandstalige zorg aanbieden.”