De Aviato Jobfair in de Skyhall op Brussels Airport

5de jobbeurs van Aviato brengt werkzoekenden in contact met meer dan 50 werkgevers

Een grote jobdag in de Skyhall van Brussels Airport brengt vandaag meer dan 50 werkgevers vanop de luchthaven en uit de ruime omgeving samen. Tal van partners werken daarvoor samen. Op Brussels Airport alleen al staan 400 vacatures open, weet organisator Aviato, het tewerkstellingscentrum van de luchthaven.

Brussels Airport Company, VDAB, Actiris, Voka Vlaams-Brabant en POM Vlaams-Brabant slaan de handen in elkaar voor de 5de editie van een grootscheepse jobbeurs. Werkzoekenden, studenten en al wie op zoek is naar een nieuwe professioneel uitdaging kunnen er rechtstreeks kennismaken met potentiële werkgevers.

Onder de deelnemende bedrijven bevinden zich zowel typische luchthavenbedrijven als uitzendkantoren en ondernemingen uit de regio. Het aanbod aan vacatures is breed. De meest gezochte profielen zijn arbeiders en technische medewerkers, bedienden en administratief personeel, douaniers en veiligheids- en controlepersoneel, cargo- en logistiek medewerkers, en personeel voor horeca en retail. “Met de Aviato Jobfair zetten we samen met onze partners de vele jobkansen op en rond de luchthaven in de kijker”, zegt Inge Spincemaille, general manager van Aviato. “Brussels Airport is de tweede grootste economische groeipool van België. Met meer dan 400 vacatures en ruim vijftig bedrijven bieden we een unieke kans om talent en werkgevers rechtstreeks met elkaar in contact te brengen.”

Brussels Airport zorgt voor 30.000 directe jobs bij 335 bedrijven in 18 sectoren en nog eens 34.000 indirecte jobs.

