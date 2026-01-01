Procureur Halle-Vilvoorde Carol Vercarre

Procureur Halle-Vilvoorde Carol Vercarre is duidelijk : “Meer investeren in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en jongeren in Vlaamse Rand”

Procureurs des Konings Carol Vercarre wil dat er meer geïnvesteerd wordt in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en jongeren. Ze doet die oproep na een reeks gewelddadige incidenten in onze regio. “We kunnen vaak al op heel jonge leeftijd voorspellen dat het gaat foutlopen", klinkt het. Vercarre wil daarom meer middelen, zeker voor de Vlaamse Rand. Want die regio heeft een jonge bevolking en tegelijkertijd een historische achterstand op vlak van zorg en welzijn.

Een steekpartij in Halle, een zware vechtpartij in Kampenhout en twee jongeren uit onze regio die in Anderlecht een leeftijdsgenoot in brand steken. Ook het parket Halle-Vilvoorde schrikt van de opeenvolging van zware gewelddadige feiten met tieners.

“Dat jongeren en bendes voor de stomste reden beginnen te vechten met elkaar, plots een mes bovenhalen of elkaar in brand beginnen steken. We weten niet vanwaar de escalatie komt, maar ik denk dat het een maatschappelijk probleem is dat op verschillende fronten moeten worden aangepakt. Vandaar ook ons pleidooi om meer te investeren in hulpverlening om jongeren op het juiste pad te krijgen en te houden" zegt Procureur des Konings Halle-Vilvoorde Carol Vercarre.

Dat lukt vandaag onvoldoende volgens Vercarre. Ze wil meer ondersteuning van jongeren in kwetsbare gezinnen. "Ofwel zijn het jongeren die het wat uithangen in hun puberteit ofwel gaat het om jongeren die we al jaren opvolgen die in een kwetsbare situatie zitten waarvan we eigenlijk al op voorhand weten dat -als we ze niet voldoende ondersteunen- het ooit gaat fout lopen. Het is bijzonder frustrerend om elke keer te moeten vaststellen dat dan ook effectief gebeurt, aldus nog Vercarre.

"Repressie en preventie moeten hand in hand gaan"

Zo ook bij de drie jongeren die in een gesloten jeugdinstelling zitten na het incident in Anderlecht. Eén van hen was al bekend bij justitie. “We vinden dat repressie en preventie hand in hand moeten gaan. Wij kunnen op het einde van de rit ingrijpen als het echt fout loopt, maar we vragen daarvoor voldoende middelen voor hulpverlening: voor scholen, buurthuizen, jeugdhuizen, sportverenigingen", zegt Vercarre. "We hebben nu in Halle een project waarbij we heel kort op de bal gaan spelen. We willen ook dat lokale besturen meer investeren in die preventieve aanpak."

Maar ook de hogere overheden moeten veel meer aandacht hebben voor de complexiteit van onze regio, zegt Vercarre. “ In Halle-Vilvoorde is er echt wel een achterstand en moet er een inhaalbeweging gebeuren. We merken hier ook een heel jonge bevolking, een dichte bevolkingsdichtheid. Dat maakt dat die problemen nog sneller escaleren”, aldus Vercarre.

