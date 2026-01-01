Alexander D’Hooghe en consortium Solv–TwynstraGudde–Arup moeten procedure Balanced Approach rond Brussels Airport in goede banen leiden

Met de aanstelling van D'Hooghe & co zet de Vlaamse Regering een volgende stap in een complex en gevoelig dossier dat al jaren onder hoge juridische en maatschappelijke druk staat. "Brussels Airport is een cruciale economische motor en internationale toegangspoort voor Vlaanderen, maar ligt tegelijk midden in een dichtbevolkte regio waar geluidshinder een grote impact heeft op de leefkwaliteit. Door de opeenstapeling van procedures en betwistingen is het noodzakelijk om het dossier nu structureel, zorgvuldig en strikt volgens de Europese regels aan te pakken," klinkt het in een persbericht van minister Brouns.

Balanced Approach

De Balanced Approach is een Europese verplichting voor grote luchthavens en legt vast hoe overheden moeten omgaan met maatregelen tegen vliegtuiglawaai. Die aanpak vereist dat alle mogelijke opties – van operationele maatregelen tot ruimtelijke en technische ingrepen – objectief worden afgewogen op basis van hun effectiviteit en kost. Tegelijk schrijft Europa voor dat alle betrokken partijen actief worden betrokken, van omwonenden en lokale besturen tot luchtvaartmaatschappijen en exploitanten.

Het consortium Solv–TwynstraGudde–Arup staat nu in voor de begeleiding van dat proces: het structureren van het overleg, het samenbrengen van uiteenlopende belangen en het bewaken van transparantie en zorgvuldigheid doorheen het traject. Alexander D’Hooghe brengt daarbij zijn ervaring in complexe infrastructuur- en omgevingsdossiers in, in nauwe samenwerking met de andere partners binnen het consortium. Brouns zet ook het consortium To70–Sweco–Vonk aan het werk. Die bedrijven zullen instaan voor de technische studies die vereist zijn binnen de Balanced Approach, waaronder de analyse van de geluidsimpact, de kosteneffectiviteit van mogelijke maatregelen en de opmaak van het plan-MER.

Minister Brouns benadrukt dat het doel niet is om snelle of eenzijdige beslissingen te nemen, maar om toe te werken naar een evenwichtig en gedragen maatregelenpakket. “Alleen via een transparant proces, met duidelijke feiten en ruimte voor dialoog, kunnen we tot oplossingen komen die juridisch standhouden én maatschappelijk begrijpelijk zijn,” klinkt het.

Traject

Het verdere traject wordt de komende maanden concreet uitgewerkt, onder coördinatie van het Vlaamse Departement Omgeving. Daarbij wordt het Balanced Approach-proces doorlopen in nauwe afstemming met de federale minister van Mobiliteit, gezien de gedeelde bevoegdheden inzake luchtvaart. Uiteindelijk moet het proces leiden tot beslissingen die de leefkwaliteit rond de luchthaven verbeteren, zonder de economische rol van Brussels Airport voor Vlaanderen uit het oog te verliezen.