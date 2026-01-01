In de commissie Vlaamse Rand stelt vzw De Rand de plannen voor de komende jaren voor

Vzw 'De Rand' doet prioriteiten uit de doeken in Vlaams Parlement: "Veel toeleiding, maar te weinig leiding"

Vzw 'De Rand', dat het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand ondersteunt, deed vandaag in het Vlaams Parlement de plannen en prioriteiten voor de komende jaren uit de doeken. Eén van die prioriteiten is het verenigingsleven in de faciliteitengemeenten versterken. Heel wat mensen vinden via het onderwijs de weg naar de Nederlandstalige verenigingen, maar het ontbreekt aan bestuursleden, leiding en andere vrijwilligers.

Vzw 'De Rand' wil de komende jaren onder andere het verenigingsleven in de Vlaamse Rand versterken. Uit een bevraging bij 200 verenigingen in de faciliteitengemeenten in de Rand blijkt dat er een tekort is aan mensen die de continuïteit van de vereniging verzekeren, dragende vrijwilligers.

"Specifiek in de faciliteitengemeente was er een tijd geen toeleiding waardoor er weinig leden waren om voor de dragende functies te rekruteren", zegt directeur van vzw 'De Rand' Jo Van Vaerenbergh. "Nu is er veel toeleiding, maar te weinig leiding." Heel wat mensen vinden namelijk de weg naar het verenigingsleven. Daarom wil vzw 'De Rand' zich specifiek voor die besognes inzetten. "Als we erop inzetten om de komende zes à tien jaar te overbruggen, denk ik dat we opnieuw vertrokken zijn om op het niveau van andere Vlaamse verenigingen te zitten", zegt Van Vaerenbergh.

Voor Stefaan Gunst, het hoofd van de gemeenschapscentra in de Rand, is de uitdaging helder. "We gaan op zok naar de manieren om die ondersteuning op het terrein zelf te realiseren", zegt Gunst. "Daar zijn een aantal pistes die we bewandelen."

