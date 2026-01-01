Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

Met de vroegere opening mikt Colruyt op klanten die voor het begin van hun werkdag boodschappen willen doen. Aan de sluitingstijden verandert de warenhuisketen niets. Colruyt volgt het voorbeeld van Albert Heijn, Delhaize en Carrefour, maar is naar eigen zeggen de eerste discountsupermarkt die voor een vroeger openingsuur kiest.

Het personeel begint sowieso om 6.00 uur of 7.00 uur 's ochtends dus aan de starturen verandert er niets. Er is geen nieuw cao nodig, maar de vakbonden zeggen wel dat ze de impact van het nieuwe openingsuur op de Colruytmedewerkers nauwlettend in de gaten zullen houden.

Het past in de flexibilisering van de Colruyt Group. Sinds kort zijn de Okay-buurtwinkels op ook op zondag open en kunnen klanten ook op zaterdag en in de voormiddag beroep doen op de thuisleverservice van Collect&Go.