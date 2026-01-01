Supermarktuitbater lanceert uniek stickerboek met foto's van meer dan 1.000 carnavalisten: "Kers op de taart in dit bijzondere carnavalsjaar"

Maar liefst zeven fotografen maakten vorig jaar tijdens Carnaval Halle portretten van 1.019 stickers carnavalisten. Vervolgens werd elke foto opgedeeld per carnavalsgroep, een klusje waar Halattraction maar liefst 4 maanden mee zoet is geweest. Het idee van een stickerboek komt van Glenn Crispeels, uitbater van de Delhaize in Halle. "Het was een wild idee. Carnaval zit in ons hart en iedereen in Halle staat 100% achter Carnaval Halle. Met die boek draag ik mijn steentje bij," zegt hij.

Het is ook een goede marketingstunt. Vanaf morgen is het boek te koop in de supermarkt en wie er voor een bepaald bedrag aankopen doet, krijgt stickers. "Dit project is de kers op de taart van ons bijzondere carnavalsjaar. Het is uniek en wordt zeker een verzamelitem," stelt Danny Demol van Halattraction.