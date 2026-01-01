Opsporingsbericht: politie zoekt man die gluurde in damestoiletten station Liedekerke

Op donderdag 26 juni 2025, omstreeks 11.45 uur, werd een man betrapt op voyeurisme in de damestoiletten van het treinstation in de Affligemsestraat in Liedekerke. De verdachte is tussen de 35 en de 45 jaar oud, normaal gebouwd en tussen 1m65 en 1m70 groot. Hij heeft kort, donker haar en een donkere baard en snor.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een wit en grijs jasje met donkere mouwen, een grijze of groene broek, een bordeaux T-shirt van het merk “Jack & Jones” en witte schoenen.

Na de feiten vluchtte hij via de fietsenstalling weg en verliet hij de parking van het station in de richting van de nijverheidszone “Begijnenmeers” in Liedekerke.

Herkent u deze persoon, herkent u zichzelf of heeft u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de politie via [email protected].

Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300 en dit bericht nalezen op www.politie.be.