Hilde Crevits investeert 4,8 miljoen euro in Oefenkansen Nederlands: "Een aanklampend beleid"

Vijfentwintig gemeenten in Halle-Vilvoorde krijgen extra budget om oefenkansen Nederlands te organiseren. Uit een pot van 4,8 miljoen euro krijgen lokale besturen tussen de dertig- en de zestigduizend euro om het bestaande aanbod uit te breiden, of om nieuwe projecten op te zetten, zoals Nederlands oefenen tijdens het samen lezen, koken, sporten of fietsen. Daarmee krijgen de geselecteerde lokale besturen in Halle-Vilvoorde samen bijna 1,4 miljoen euro van de voorziene Vlaamse middelen, of bijna een derde van het totaal.

Eén van de gemeenten die extra middelen krijgt is Liedekerke, dat zo'n zestigduizend euro ter beschikking krijgt. "In januari beslissen we hoe we dat geld gaan besteden", zegt burgemeester Berdien Van Den Abeele. "Alleszins werven we een halftijdse medewerker aan die een aanklampend beleid uitvoert door naar scholen te gaan en ouders en kinderen aan te spreken om zoveel mogelijk mensen naar de Nederlandse les te krijgen."

Behalve Liedekerke krijgen Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Halle, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem krijgen elk zo'n 60.000 euro. Affligem, Opwijk, Roosdaal en Zemst krijgen 30.000 euro.