Tot eind 2027 bouwpauze in Liedekerke: “Duidelijk kader creëren"

Liedekerke wil haar ruimtelijke ontwikkeling beter afstemmen op de uitdagingen van vandaag en morgen. Daar hoort ook een bouwpauze bij. “Dit betekent dat er gedurende deze periode geen onomkeerbare beslissingen worden genomen die de toekomstige ruimtelijke visie zouden kunnen beperken. In plaats daarvan wordt ingezet op dialoog, onderzoek en participatie”, klinkt het. “De reflectieperiode biedt de kans om bestaande plannen te toetsen aan de principes van duurzame ontwikkeling. Hoe kunnen we wonen, werken en ontspannen combineren zonder onze open ruimte verder onder druk te zetten.”

De gemeente benadrukt dat de bouwpauze niet bedoeld is om de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten stil te leggen. Maar door tijdelijk een bouwpauze in te voeren, wil de gemeente een kader creëren waarin toekomstige nieuwe projecten en ontwikkelingen zorgvuldig kunnen worden afgewogen. Tijdens deze periode zullen experten, inwoners en stakeholders worden betrokken via inspraakmomenten en overleg, de resultaten worden meegenomen in het beleid.

“We willen de ontwikkeling slimmer en toekomstgericht maken”, zegt schepen Asselman. “Door nu tijd te nemen vermijden we versnippering of verlies van waardevolle ruimte. Versterking waar het kan, vergroening waar het moet, en klimaatadaptatie als rode draad.”