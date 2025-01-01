Liedekerke mikt op schuldafbouw: "Schuldenlast met een derde verminderen"

Schuldafbouw

Van 19 miljoen euro naar 12,6 miljoen euro schuld, dat is het doel van het Liedekerkse gemeentebestuur. "Schuldafbouw blijft een prioriteit: tegen het einde van deze beleidsperiode wil de gemeente haar schuldenlast met een derde verminderen, om zo ruimte te creëren voor toekomstige investeringen", klinkt het.

Deze legislatuur blijven de investeringen beperkt. "Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er bewust voor gekozen de belastingen niet te verhogen", klinkt het bij de gemeente. "Het personeelsbestand te behouden en het gemeentelijk zwembad — ondanks de aanzienlijke financiële impact — gedurende de volledige legislatuur open te houden."

Vijf pijlers

De gemeente laat het beleid rusten op vijf pijlers. 'Veiligheid en netheid', 'Slim ruimtegebruik en klimaatbestendigheid', 'Een warme, bruisende en inclusieve gemeente', 'Zorg, welzijn en kansen op werk' en 'Efficiënte dienstverlening en sterke organisatie'.

Onder de pijler 'Slim ruimtegebruik en klimaatbestendigheid' is de belangrijkste investeringspost mobiliteit. In de vernieuwing van een aantal wegen, een aantal Hoppinpunten en een satellietparking aan de Vijfhoekstraat en de Kerkstraat investeert de gemeente zo'n 4,8 miljoen euro. Ook water neemt een belangrijke plaats in het meerjarenplan in. Overstromingen teisteren de gemeente regelmatig. "Bij heraanlegprojecten wordt ruimte gemaakt voor infiltratie en wordt verharding deels teruggegeven aan de natuur", klinkt het. "Projecten zoals Ruimte voor Water en Watervriendelijk Alfene maken de gemeente weerbaarder tegen wateroverlast."

Als 'Warme, bruisende en inclusieve gemeente' zet Liedekerke in op de Vlaamse identiteit. "Er wordt gemikt op extra oefenkansen Nederlands voor zowel volwassenen als kinderen en aandacht voor gelijke kansen zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, met respect voor de Vlaamse identiteit, taal en het lokaal erfgoed", klinkt het.