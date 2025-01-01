Steenweg in Asse-centrum opnieuw in beide richtingen open: "Voor het bouwverlof"

Einde werken centrum Asse

In Stationsstraat, Weversstraat, Nieuwstraat en op Gemeenteplein is de vernieuwing van de nutsleidingen al afgerond. Dat was hoognodig want het centrum van de Randgemeente kreeg de afgelopen jaren te kampen met lekken en kabelbreuken.

Vandaag lopen ook de werken in Steenweg lopen op hun einde. "In de loop van vrijdag 19 december, vlak voor de start van de kerstvakantie, opent Steenweg opnieuw voor verkeer in beide richtingen", klinkt het bij de gemeente. "Samen met de aannemer van de werken zochten we naar mogelijkheden om Steenweg zo snel mogelijk en voor het bouwverlof volledig open te stellen."

Verkeersomleidingen

In de Nerviërsstraat en Kalkoven begint fase 4 van de vernieuwing van de nutsleidingen. De werken starten op de Dendermondsesteenweg, ter hoogte van de Kelestraat en lopen tot Nieuwstraat en Prieelstraat. "Tijdens deze fase is de impact op het verkeer beperkt. Verkeer in beide richtingen blijft steeds mogelijk en de handelaars in de werfzone blijven vlot bereikbaar", klinkt het.

Zo goed als alle verkeersmaatregelen vallen weg, behalve in de Stationsstraat. Tussen Boekfos en het station blijf eenrichtingsverkeer richting Zellik van kracht. Zolang de nutswerken aan de gang zijn. Verkeer vanuit Zellik richting Asse-centrum rijdt via N9k en Huinegem. "Het gemeentebestuur evalueert deze maatregel, nu alle andere verkeersmaatregelen naar aanleiding van de nutswerken worden opgeheven en Steenweg opnieuw in beide rijrichtingen opent", klinkt het bij de gemeente.