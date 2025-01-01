Sportsite Waalborre in Asse zit in nieuw jasje: “Meer comfort en beleving voor bezoekers”

De inkom, het onthaal en de cafetaria van sportsite Waalborre in Asse zitten sinds kort in een nieuw jasje. De renovatiewerken zijn er achter de rug. “De vernieuwde infrastructuur moet zorgen voor meer comfort, een betere beleving en een vlottere werking op de volledige sportsite”, zegt schepen van Sport Geert Heyvaert.

De sportsite, waar onder andere het gemeentelijk zwembad, de sporthal en sportloods gevestigd zijn, krijgt dankzij de renovatie een fris en lichtrijk uiterlijk. “In de cafetaria is er een patio die voor flink wat meer daglicht zorgt”, zegt schepen van Sport Geert Heyvaert. “De ruimtes werden voorheen als donker en somber ervaren. Daarnaast zijn de aparte loketten van de sporthal en het zwembad samengebracht in één centraal gelegen loket. Je vindt er ook een digitale ticketzuil, waar zwembadbezoekers eenvoudig en snel een ticket kunnen aanschaffen.

Het zwembad is ook voorzien van een nieuw toegangsysteem met poortjes en er zijn nieuwe kleedkastjes. “De vernieuwde infrastructuur moet zorgen voor meer comfort, een betere beleving en een vlottere werking op de volledige sportsite”, vertelt Heyvaert. “De sportsite verwelkomt wekelijks honderden sporters en sportliefhebbers. Zo komen tal van sportclubs hier hun favoriete sport uitoefenen. We vinden het belangrijk dat bezoekers in aangename, comfortabele en efficiënte omstandigheden van sport kunnen genieten.”

Door de renovatie is de sportsite ook beter toegankelijk. Zo is er een lift, waardoor rolstoelgebruikers alle ruimtes in de sportsite eenvoudiger kunnen bereiken. Er is bij de renovatie tot slot ook gedacht aan de personeelruimtes, want ook de kantoorruimte en de eetruimte voor het personeel zijn onder handen genomen.

