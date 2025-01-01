Team De Fietser organiseert cyclocross in Zellik tijdens Bomaco-Winterjumping: “Veldrijden en paardensport komen samen”

Voor de cross is de rechtervleugel van het complex gereserveerd. De start wordt gegeven op een zandpiste waarna het parcours over de hellende paardenweiden richting een bosje met technische passages gaat. Elk rondje is een tweetal kilometer lang, de startzone bevindt zich aan de supportersbar. 60 sportievelingen wagen zich aan de uitdagende hindernissen.

De veldrit duurt 50 minuten en alle renners van de verschillende leeftijdscategorieën racen samen. Zowel mountainbikes, crossfietsen als gravelbikes zijn welkom. De wedstrijd vindt plaats onder de vleugels van WielerVrienden Zennevallei een vriendengroep die iedere winter een vijftiental crossen op unieke locaties in de provincie organiseert.