Kerk van Asbeek sluit eind deze maand voorgoed de deuren als geloofsbestemming

In het kerkje van Asbeek vond de voorbije jaren nog één misviering per maand plaats. En die kon op niet veel opkomst rekenen. De kerk is het eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus-Asse. Door een aantal verschuivingen binnen de werking én na een doorlichting van het financiële plaatje, blijkt het niet meer rendabel te zijn om de kerk open te houden voor erediensten. Bovendien vindt de Kerkfabriek niet voldoende vrijwilligers om de werking te ondersteunen.

Het Asbeekse kerkje dateert van 1930 en is niet beschermd. De Kerkfabriek gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het gebouw.