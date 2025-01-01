Zondag is het Wereldlichtjesdag: "Verdriet slijt, maar vergeet je nooit"

Tijdens het rouwproces had David veel aan gespreksmomenten. "We gingen naar zo'n momenten om steun te vinden. Je ziet er dat je niet alleen bent en komt in contact met andere ouders van sterrenkindjes. We ontmoetten er ook mensen uit de buurt van Kapelle-op-den-Bos en hebben toch nog altijd een paar keer per jaar contact." Beide ouders vinden Wereldlichtjesdag belangrijk. "Niet zozeer de avond zelf, maar om te tonen dat er steun en aandacht is voor ouders van sterrenkindjes. Ik denk bijvoorbeeld aan de Sterrenweide in onze gemeente. Het is goed dat er nu veel meer ondersteuning is dan vroeger," besluit David.

Troostmomenten

In Kapelle-op-den-Bos trekken ouders en sympathisanten zondag om 18u30 met een zelfgemaakte ster en kaars naar de Sterrenweide. Het moment wordt muzikaal ondersteund door Bart Stallaert. Ook in onder andere Vilvoorde, Halle en Sint-Pieters-Leeuw vinden zondag naar aanleiding van Wereldlichtjesdag herdenkingsbijeenkomsten plaats.