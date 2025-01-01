Zondag is het Wereldlichtjesdag: "Verdriet slijt, maar vergeet je nooit"
Zondag is het Wereldlichtjesdag. Daarbij wordt stilgestaan bij ouders die hun kind verloren en de sterrenkindjes zelf. Een aantal gemeenten organiseren een herdenkingsmoment. Zo is er in Kapelle-op-den-Bos een gezamenlijk troostmoment met een wandeling tot aan de Sterrenweide in Ramsdonk en muzikale omkadering. Sterrenouders David en Viviane zullen alvast aanwezig zijn, want voor hen betekent Wereldlichtjesdag veel.
23 jaar geleden werd David voor het eerst papa. Zijn dochtertje Amber werd na een zwangerschap van 28 weken geboren op 23 maart 2002. Een week later overleed ze. Ook Viviane verloor haar eerste dochter. Maud zou nu 42 jaar zijn. Zij werd na een zwangerschap van 37 weken dood geboren na een ongelukkige val. Acht jaar later verloor Viviane ook Eliott, intussen haar achtste kind. Hij werd geboren met een ernstige hartafwijking. Na drie weken kozen Viviane en haar partner noodgedwongen voor euthanasie.
De twee ouders uit Kapelle-op-den-Bos vertellen moedig hun verhalen naar aanleiding van Wereldlichtjesdag nu zondag. Dan organiseert de gemeente een gezamenlijk troostmoment. Da's mooi, vinden David en Viviane. Want verdriet slijt wel, maar vergeet je nooit. "Ik denk dagelijks nog aan Amber. We hebben nu in het totaal drie kinderen, waarvan er twee bij ons thuis wonen. Maar Amber is altijd ergens bij ons," getuigt David. "Het duurde zeker 20 jaar vooraleer ik eens opstond en mezelf erop betrapte dat ik niet meteen aan mijn sterrenkindjes dacht," vult Viviane aan. "Vergeten doe je niet."
Tijdens het rouwproces had David veel aan gespreksmomenten. "We gingen naar zo'n momenten om steun te vinden. Je ziet er dat je niet alleen bent en komt in contact met andere ouders van sterrenkindjes. We ontmoetten er ook mensen uit de buurt van Kapelle-op-den-Bos en hebben toch nog altijd een paar keer per jaar contact." Beide ouders vinden Wereldlichtjesdag belangrijk. "Niet zozeer de avond zelf, maar om te tonen dat er steun en aandacht is voor ouders van sterrenkindjes. Ik denk bijvoorbeeld aan de Sterrenweide in onze gemeente. Het is goed dat er nu veel meer ondersteuning is dan vroeger," besluit David.
Troostmomenten
In Kapelle-op-den-Bos trekken ouders en sympathisanten zondag om 18u30 met een zelfgemaakte ster en kaars naar de Sterrenweide. Het moment wordt muzikaal ondersteund door Bart Stallaert. Ook in onder andere Vilvoorde, Halle en Sint-Pieters-Leeuw vinden zondag naar aanleiding van Wereldlichtjesdag herdenkingsbijeenkomsten plaats.