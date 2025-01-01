Kapelle-op-den-Bos herdenkt jong oorlogsslachtoffer: “Met Ferdinand (7) krijgt oorlogsgruwel een gezicht”

Vandaag op Wapenstilstand worden ook in Kapelle-op-den-Bos de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht. Dit jaar vindt de herdenking plaats in deelgemeente Ramsdonk, met bijzondere aandacht voor Ferdinand Van Gucht, een kind uit het dorp dat op amper zevenjarige leeftijd in 1944 omkwam door de inslag van een vliegende bom.

De 7-jarige Ferdinand is op 2 november 1944 samen met zijn speelkameraad Petrus vogeltjes aan het vangen als er plots een V1-bom inslaat. “Ferdinand werd ernstig getroffen door rondvliegende brokstukken en overleed de dag nadien in het ziekenhuis van Willebroek. Zijn speelkameraad overleefde het incident”, zegt burgemeester Mathias Diricx. “We willen vandaag tijdens Wapenstilstand een bijzondere herdenking organiseren voor Ferdinand. We huldigen een nieuw gedenkplaatje in langs één van de trage wegen, dichtbij de plaats van de inslag. Zo krijgt Ferdinand, meer dan 80 jaar later, een blijvende plek in het collectieve geheugen van het dorp. De oorlogsgruwel krijgt hier zo een gezicht.”

Het programma Kapelle Herdenkt start op 11 november om 10 uur met de misviering in de Sint-Martinuskerk in Ramsdonk, ter nagedachtenis van gesneuvelden en oud-strijders. Om 11 uur volgen de herdenkingsplechtigheden aan het monument in Ramsdonk, gevolgd door een bezoek aan de herdenkingsplaats van Ferdinand Van Gucht. “Zo’n verhalen mogen we niet vergeten. Ze herinneren ons eraan hoe kostbaar vrede is. We hebben nog gezocht naar eventuele familieleden van Ferdinand, maar die hebben we niet gevonden. Het verhaal van Ferdinand maakt het ook voor zijn leeftijdsgenoten van vandaag heel tastbaar wat hier tijdens de oorlog gebeurde”, besluit Diricx.

