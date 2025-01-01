Gigantisch sluikstort met bouwafval op parking aan Neromhof wordt maandag opgeruimd: “Minstens 14 vrachtwagens gedumpt”

"Volgens berichten op sociale media begon het dumpen al in de nacht van 16 op 17 december," zegt sluikstort- en zwerfvuilcoach Luc Larivière uit Meise. "Toen zijn twee vrachtwagens met bouwafval gedumpt tussen de containers." Vervolgens werd elke nacht nieuw afval achtergelaten op de parking aan het Poorthuis van het Neromhof. En ook in de voetweg Paardenweidestraat-Ossegemstraat ligt afval.

“Alle zijwegen, parkings of veldbanen langs grote verbindingswegen zoals de A12 hier aan het Neromhof, zijn helaas trekpleisters voor sluikstorters”, zegt Larvière. "Dit moet echt stoppen. Vorig jaar kregen we in de laatste 14 dagen van het jaar ook al een piek van sluikstorten," vervolgt hij. Het enige spoor naar de sluikstorters zijn voorlopig papieren uit Anderlecht die tussen het afval te vinden waren.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) dringt erop aan dat er camera's geplaatst worden om zo de daders te kunnen identificeren. "Het afsluiten van de oprit van het Neromhof naar de A12 staat in de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer," zegt ze. "Dat zal gebeuren met een slagboom, want de doorgang moet kunnen worden gebruikt voor uitzonderlijk transport. Die grote vrachtwagens kunnen namelijk niet onder de brug verderop aan de A12." Op langere termijn zou de brug aan de A12 vervangen worden.