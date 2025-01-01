Boekhoudkantoren hebben handen vol met wegwijs maken van ondernemers in Peppol-facturatie: "Niet makkelijk op mijn leeftijd"

Voor ondernemers is het opletten, vanaf 1 januari is het voor bedrijven verplicht om e-facturatie te gebruiken. "Dat gaat via het Peppolsysteem. Peppol is een digitale postbode, een digitaal netwerk, waarmee mensen op een veilige manier hun documenten kunnen versturen naar de juiste bestemmeling”, legt Dirk De Reuse uit van het accountantskantoor De Reuse-Cooman.

De overstap naar e-facturatie moet efficiëntiewinst opleveren. Accountancy- en boekhoudkantoren, zoals het kantoor De Reuse-Cooman in Liedekerke, hebben dezer dagen hun handen vol om klanten het systeem te leren kennen. "Er is een duidelijk verschil tussen de jonge mensen en de oudere generatie. Jonge mensen zijn er vaak vragende partij in, de oudere generatie heeft het er wat moeilijker mee”, ondervindt De Reuse.

Zo is het ook bij Bakkerij Breynaert in Liedekerke. "Ja, voor mijn leeftijd is het niet gemakkelijk. Ik werk nog liever met papier”, zegt Marijke Breynaert. Al ziet ze ook wel de voordelen in van het systeem.

Unizo: "15% nog niet volledig klaar"

Net als de boekhoudkantoren is ook ondernemersorganisatie UNIZO al enkele maanden bezig om de leden te informeren over de overgang naar e-facturatie. Enkele ondernemers maakten de overstap nog niet, zegt Elke Tielemans, algemeen directeur van UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel. "We merken dat vandaag vijftien procent van de ondernemers aangeeft nog niet volledig in orde te zijn voor de verplichte e-facturatie vanaf 1 januari. Dat gaat nooit om de terughoudendheid om in regel te zijn, wel over een aantal vragen en onzekerheden die er zijn bij ondernemers,” zegt Tielemans.

Bij de e-facturatielijn van UNIZO komen heel wat praktische vragen binnen. In principe moet elke btw-plichtige onderneming die een factuur stuurt naar een andere, die B2B-handelingen stelt, zich naar de omslag schikken. Wie op 1 januari nog niet in orde is, heeft wel nog wat respijt. “Er is nog een tolerantieperiode van drie maanden. Het is wel belangrijk dat ondernemers zich dit jaar nog registreren en dat ze gedurende die drie maanden alle bewijzen bijhouden om te tonen dat ze de nodige inspanningen hebben gedaan om in regel te zijn”, legt Tielemans uit.

UNIZO merkt dat slechts een beperkt aantal ondernemers de overstap naar e-facturatie niet wil maken. "Er zijn inderdaad een aantal ondernemers die op het einde van hun loopbaan zitten en niet meer willen overschakelen. Of dat het er echt veel zijn, zullen we pas merken in het eerste kwartaal van volgend jaar”, zegt Tielemans.