opsporingsbericht_ZARDAIN PEREZ
© Federale Politie

Politie verspreidt opsporingsbericht voor 80-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw

De federale politie verspreidt op vraag van het parket van Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht omdat ze op zoek zijn naar een vrouw van 80 uit Sint-Pieters-Leeuw.

De 80-jarige Maria Zardain Perez verdween gisterenmiddag vanuit haar woning in de Félix Wittouckstraat. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. De politie laat weten dat de vrouw Frans en Spaans spreekt en een verwarde indruk kan maken.

Maria is ongeveer 1,55 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruine ogen en kort, zwart-grijs haar. Op het moment dat ze haar woning verliet, droeg ze een beige jas, een jeansbroek en beige-blauwe schoenen.

Maria gezien?

Als je Maria hebt gezien of meer informatie hebt, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via het e-mailadres [email protected].

Meest bekeken

Moutershof in Meise
Samenleving

Bod op failliet woonzorgcentrum Moutershof: “Curatoren hebben goede hoop, maar onzekerheid blijft”

180 jobs op de tocht bij Krëfel
Economie

180 jobs op de tocht bij Krëfel: “Vijf winkels sluiten, reorganisatie hoofdzetel in Grimbergen”

vrij 6 feb
Oncologie Halle
Samenleving

AZ Sint-Maria Halle krijgt officiële erkenning voor gespecialiseerde oncologische zorg: “Belangrijke mijlpaal”

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle
Economie

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle: "Ons verhaal voortzetten"

don 5 feb
GRUP Groenendaal
Mobiliteit

Hoeilaarts burgemeester Vandenput niet tevreden met GRUP knooppunt Groenendaal: “Vlaamse regering moet uit ivoren toren komen”

woe 4 feb

Meer nieuws uit de regio

In Ruisbroek is in september nog een groot sluikstort aangetroffen
Samenleving
Vlaamse Rand

Sint-Pieters-Leeuw zet extra camera's in tegen sluikstorten: "Jammer genoeg is het nodig"

vrij 30 jan
Familiebedrijf Luckx in Sint-Pieters-Leeuw
Economie

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

don 29 jan
Schets van hoe het project Wilgenhof eruit zal zien
Wonen
Vlaamse Rand

Renovatie sociale woningen in Wilgenhofpark: "Duurzaam en toekomstgericht bouwen"

maa 26 jan
De duikers halen een auto uit het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw
Justitie

Brandweer vist auto uit het kanaal Brussel-Charleroi in Ruisbroek

woe 21 jan
Godwin Tshimanga in een shirt van Brussels Basketball
Sport

Godwin Tshimanga staat aan de top van het Belgische basketbal

zon 18 jan