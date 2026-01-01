Politie verspreidt opsporingsbericht voor 80-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw

De 80-jarige Maria Zardain Perez verdween gisterenmiddag vanuit haar woning in de Félix Wittouckstraat. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. De politie laat weten dat de vrouw Frans en Spaans spreekt en een verwarde indruk kan maken.

Maria is ongeveer 1,55 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruine ogen en kort, zwart-grijs haar. Op het moment dat ze haar woning verliet, droeg ze een beige jas, een jeansbroek en beige-blauwe schoenen.

Maria gezien?

Als je Maria hebt gezien of meer informatie hebt, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via het e-mailadres [email protected].