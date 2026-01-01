Sint-Pieters-Leeuw zet extra camera's in tegen sluikstorten: "Jammer genoeg is het nodig"

170.000 euro maakt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw vrij in de strijd tegen sluikstorten. Het budget gaat naar twaalf nieuwe camera's, maar ook naar slimme technologie. "Naast twaalf extra sluikstortcamera’s, schaffen we moderne software aan met artificiële intelligentie, zodat een vaststellende ambtenaar direct naar de juiste beelden wordt geleid in plaats van alle beelden te moeten bekijken. Hierdoor kunnen we met hetzelfde aantal medewerkers veel meer beelden en camera’s bedienen", zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. "Jammer genoeg is het nodig.”

Kan de gemeente een sluikstorten vatten dan krijgt die de rekening gepresenteerd. Desmeth wijst erop dat dertien van de achttien gratis naar het recyclagepark kunnen. "Het feit dat de andere vijf fracties betalend zijn, is geen reden om de omgeving voor je vrienden en buren te bevuilen", zegt Desmeth. "Daarom factureren we – naast de boete opgelegd door de onafhankelijke sanctionerende ambtenaar – ook nog de opruimkosten aan het 10-voudige tarief van hetgeen dit op het recyclagepark kost.”