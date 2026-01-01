Renovatie sociale woningen in Wilgenhofpark: "Duurzaam en toekomstgericht bouwen"

49 woningen in Wilgenhofpark in Sint-Pieters-Leeuw worden aangepakt. Woonpunt Zennevallei gaat over tot de vervangingsbouw van zestien bungalows, de renovatie van drieëndertig woningen en het vernieuwen van de publieke ruimte. De wijk wordt toekomstbestendig gemaakt, klinkt het, en probeert te voldoen aan de doelstelling van 2050: klimaatneutraal, fossielvrij en zo emissievrij mogelijk. “Het is belangrijk dat de sociale huisvestingssector een voortrekkersrol opneemt in duurzaam en toekomstgericht bouwen", zegt Vlaams minister van Wonen ad interim Hans Bonte.

In de provincie Vlaams-Brabant gaat het om drie gelijkaardige projecten, wat het totaal op 229 sociale woningen brengt. “Er is vandaag een enorm tekort aan betaalbare woningen. Het is belangrijk dat er massaal woningen bijkomen. En dat die woningen ook duurzaam zijn. De sociale woningen die vandaag gebouwd worden, zullen er nog meer dan 50 jaar staan. Het is belangrijk dat we daarbij ook aan het klimaat én de energiefactuur van mensen denken”, aldus Bonte.

De komende periode staan er nog negen projecten in heel Vlaanderen op de planning. “Dankzij de middelen die minister Depraetere heeft vrijgemaakt, zullen 846 sociale woningen gebouwd worden op een innovatieve en vooral duurzame manier. Zo helpen we de vele sociale huurders en mensen die op een wachtlijst staan écht vooruit.”, besluit Vlaams minister van Wonen Bonte.