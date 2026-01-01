Lucas Coenen wint opnieuw Sporttrofee in Overijse: “Hij blijft de motorcrosswereld verbazen”

Motorcrosser Lucas Coenen kaapt voor het tweede jaar op rij de Sporttrofee in Overijse weg. Daarmee zet de sportraad een atleet in de bloemetjes die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

In 2025 behaalde hij Lucas Coenen zes GP-overwinningen en werd vicewereldkampioen in de MXGP-klasse. Omdat Lucas momenteel samen met zijn broer Sacha, die ook genomineerd was, op stage is in Sardinië, kwam zijn mama de prijs in ontvangst nemen. “De sportraad verkoos hem opnieuw als winnaar omdat hij maar blijft verbazen in de motorcrosswereld”, klinkt het in de druivengemeente.

Naast de motorcrossende broers sleepten De Jolly Jumpers twee nominaties in de wacht: eentje voor Siemon Demesmaeker en eentje voor het Team Beloften A. Basketclub Terlanen Overijse) zette in 2025 wel een zeer straffe prestatie neer. Voor de eerste keer ooit won de herenploeg de Beker van Vlaams-Brabant.

Een sporter kan de Sporttrofee maximaal twee keer in zijn of haar carrière winnen.

